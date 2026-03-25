أجمل لاعبة كرة قدم تكشف كواليس معاناتها داخل وخارج المستطيل الأخضر ورغبتها في ترك الكرة

كشفت أليشا ليمان الملقبة بأجمل لاعبة كرة قدم في العالم أنها كانت تتوسل إلى والدتها أن تسمح لها بترك الكرة بعد أن فقدت حبها لهذه الرياضة بسبب الإساءة التي تعرضت لها.

أليشا ليمان البالغة من العمر 27 عاما صنعت اسمها في دوري WSL مع أندية مثل وست هام وأستون فيلا وإيفرتون.

وفي عام 2024 قامت بانتقال بارز إلى جانب صديقها آنذاك دوغلاس لويس إلى يوفنتوس قادما من فيلا وغادرت العملاق الإيطالي إلى كومو بعد موسم واحد لكنها الآن عادت إلى إنجلترا تلعب مع ليستر سيتي .

وأصبحت السويسرية الجميلة نجمة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي مع ما يقرب من 16 مليون شخص متابع على “إنستغرام”.

ولديها 11.8 مليون متابع آخر على “تيك توك” كما ظهرت على منصات عروض الأزياء في ميلانو بإطلالاتها المذهلة.

ومع ذلك فإن منصتها الكبيرة جعلتها أيضا هدفا للمتصيدين المتنمرين عبر الإنترنت مما أضر بشغفها بكرة القدم.

وقالت النجمة السويسرية لبي بي سي: “عندما كنت أصغر سنا أثر علي ذلك أكثر لأنني لم أكن أعرف كيف أتعامل مع الموقف”.

وأضافت “كانت هناك لحظات كنت فيها حزينة جدا وكنت أسأل أمي إذا لم أعد أستطيع لعب كرة القدم كرة القدم هي الشيء الذي أحبه كثيرا وهو ما قضيت فيه أكبر وقت أنا أرتاح جيدا، أنام كل مساء ولن أفعل شيئا قبل التدريب أو المباراة يؤثر على طريقة لعبي”.

“الناس لا يعرفون كم من الجهد أبذله فعلا عندما يقولون ‘أوه هي ليست لاعبة كرة قدم”.

“لكن الآن أنا بخير أنا أحب حياتي والناس من حولي ولا أتأثر بها”.

وبنت ليمان مسيرة ناجحة لنفسها داخل وخارج الملعب وتعرضت لانتقادات بسبب محتوى أسلوب حياتها حيث يدعي المتصيدون أنها ليست محترفة.

وأضافت: “أحيانا يكون الأمر محبطا”.

“الناس لا يرون العمل الذي أبذله يعتقدون أنني أتدرب ثم أعود إلى المنزل لأصنع تيك توك وهذا غير صحيح أنا محترفة جدا دائما أبذل كل ما في وسعي وأريد أن أكون الأفضل”.

“يمكن للناس أن يفكروا بما يريدون لكن كل ما أفعله يركز على أن أكون أفضل لاعب يمكنني أن أكونه.”

المصدر: ذا صن + روسيا اليوم