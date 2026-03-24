تصعيد مجموعة من الشباب للفريق الأول بالأهلى.. اعرف التفاصيل

أستقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب من قطاع الناشئين، لتعويض الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق الأحمر، والذين انضموا لمعسكر منتخب مصر والذي انطلق مساء الأحد الماضي تحضيرا لخوض مباراتي السعودي وإسبانيا الوديتين.

وينوي الجهاز الفني للأهلي متابعة أكثر من مهاجم على هامش تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشيئن، في ظل وجود أكثر من مهاجم يقدم مستويات طيبة مع فريق الشباب مثل حسام قاعود ومحمد زعلوك ومحمد عبد الفتاح تاحا وأحمد الشيخ وغيرهم من المهاجمين المميزين في قطاع الناشئين.

الأهلى يودع أفريقيا

ودع فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة من الترجي التونسي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الترجي بهدف مقابل لا شيء.

ويعكف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، علي حسم عدد من الملفات المعلقة داخل القلعة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لانشغال المنتخب الوطني بخوض معسكر إعداد خارجي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي علي رأس الملفات المعلقة داخل النادي الأهلي، حسم مصير الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، بعد الإخفاق الكبير للفريق علي كافة المستويات محليا وأفريقيا، وتوديع كافة المنافسات خلال الموسم الحالي بالخروج من كأس مصر علي الصعيد المحلي والخروج من دوري أبطال أفريقيا علي الصعيد الأفريقي، مما أدي لتعالي أصوات تطالب بإجراء تعديلات علي تشكيل الجهاز الفني الحالي لإنقاذ باقي الموسم.

