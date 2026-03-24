النجوم الأكثر جاذبية.. كريستيانو رونالدو يتصدر أوسم اللاعبين فى 2026

لم يعد لاعبو كرة القدم مشهورين فقط بفوزهم بالمباريات، فقد أصبحت جاذبيتهم في الوقت الحالي عاملاً مؤثرًا في شعبيتهم أيضًا، فقد استطاع بعضهم أن يأسروا قلوب جماهيرهم بجمالهم وأناقتهم، إلى جانب التزامهم داخل الملعب، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو يتصدر أوسم لاعبي كرة القدم في 2026

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أوسم لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2026، بفضل أناقته وحضوره القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحتل المركز الأول بحسب تصنيف شبكة Sportsdunia العالمية.

وتشمل القائمة أسماء بارزة مثل ليونيل ميسي في المركز السابع، وجود بيلينجهام في المركز الثالث، وباولو ديبالا في المركز الرابع.

عوامل تصنيف الأوسم بين اللاعبين

ووفقًا للشبكة العالمية، تعتمد قائمة أكثر لاعبي كرة القدم وسامة على معايير محددة تشمل:

الأسلوب والكاريزما في الملعب: تشير إلى شخصية اللاعب وسلوكه على أرض الملعب، بما في ذلك الإيماءات التي تُحببه للجماهير.

الانتشار العالمي على وسائل التواصل الاجتماعي: عدد المتابعين والإعجابات على إنستغرام، تيك توك، وغيرها.

الظهور في المجلات: التغطية في مجلات الموضة وأسلوب الحياة العالمية مثل GQ وفوج.

قائمة أوسم 10 لاعبي كرة قدم في العالم 2026

قائمة أوسم 10 لاعبي كرة قدم في العالم 2026 حسب التصنيف المعتمد من الشبكة العالمية يأتي على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو

النادي: النصر

متابعو إنستجرام: 654 مليون

متابعو يوتيوب: أكثر من 1.05 مليون

ماركو أسينسيو

النادي: باريس سان جيرمان

متابعو إنستجرام: 15 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 3.1 مليون

جود بيلينجهام

النادي: ريال مدريد

متابعو إنستجرام: 41.4 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 2.3 مليون

باولو ديبالا

النادي: روما

متابعو إنستجرام: 56.8 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 2.3 مليون

فيران توريس

النادي: برشلونة

متابعو إنستجرام: 6 ملايين

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 830 ألف

جاك جريليش

النادي: مانشستر سيتي

متابعو إنستجرام: 8.7 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 1.4 مليون

ليونيل ميسي

النادي: إنتر ميامي

متابعو إنستجرام: 505 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 115 مليون

أليسون بيكر

النادي: ليفربول

متابعو إنستجرام: 8.6 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 1.5 مليون

روبرت ليفاندوفسكي

النادي: برشلونة

متابعو إنستجرام: 37 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 2.9 مليون

أوليفييه جيرو

النادي: ليل

متابعو إنستجرام: 3.5 مليون

متابعو X وفيسبوك: أكثر من 2.8 مليون

