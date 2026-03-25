مجدي عبدالغني يفتح النار على محمود الخطيب: مشغل لجان لمحاربة أولاد الأهلي

فتح مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، النار على محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب الأوضاع الجارية، وبعض الملفات الشائكة.

وقال عبدالغني في تصريحات إعلامية عبر شاشة “أون”: “إدارة النادي الأهلي الحالية مشغلة لجانة لمحاربة ابناء الأهلي”.

وتابع: “ليه الناس بتزعل لما بنقول الحقايق؟ إحنا بنتكلم في الصالح العام. يعني لينا فترة كذا لاعب بنجيبه يعاني من إصابات مزمنة”.

وأضاف: “هو ده الأهلي اللي أنا سبت أبويا بيموت وروحت ألعب ماتشات في أفريقيا علشان أجيب البطولة ليه!”.

وشدد على: “أنا دعمت محمود طاهر علشان عمل حاجات كويسة للأهلي، واهتم بما يدور جوا النادي للأعضاء”.

