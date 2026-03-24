مبابي ينفي التكهنات ويؤكد جاهزيته لخوض كأس العالم

أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أنه تعافى تماماً من إصابة في ركبته ويريد خوض كافة المباريات المتبقية لفريقه ريال مدريد حتى نهاية الموسم في إطار الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم.

وغاب مبابي (27 عاماً) عن أربع مباريات في الدوري الإسباني في 2026 بسبب مشكلة مزمنة في الركبة منذ الموسم الماضي، لكنه شارك كبديل في الدقيقة 64 خلال فوز ريال مدريد 3-2 على جاره أتليتيكو يوم الأحد الماضي.

وتم استدعاء مبابي لقائمة فرنسا لخوض مباراتين وديتين ضد البرازيل يوم الخميس المقبل ثم كولومبيا بعد ثلاثة أيام في الولايات المتحدة التي تشارك في استضافة كأس العالم من 11 يونيو إلى 19 يوليو مع كندا والمكسيك.

وقال المهاجم الفرنسي لصحيفة آس الإسبانية: تعافيت بنسبة 100 بالمئة. أعددت نفسي لآخر نسختين لكأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، عن طريق خوض المباريات وتسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والقتال حتى الدقيقة الأخيرة من أجل فريقي، وسأفعل الشيء ذاته هذا العام حتى أكون في أفضل مستوى ممكن خلال كأس العالم.

وستلعب فرنسا في المجموعة التاسعة في كأس العالم إلى جانب النرويج والسنغال والمتأهل من الملحق العالمي.

العربيه نت