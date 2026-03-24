سامي قمصان يبدأ رحلة استكشاف زد استعداداً لـ 3 مواجهات محلية

استعان سامي قمصان، المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، بالمباريات السابقة لنظيره زد في البطولات المحلية سواء، الدوري أو كأس مصر، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء محمد شوقي، قبل اللقاءات الثلاثة المرتقبة والمتتالية، والتي تجمع المقاولون وزد في الدوري وكأس عاصمة مصر.

المقاولون يواجه زد في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر

تقام المواجهة الأول بين فريقي، المقاولون العرب ونادي زد، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، في الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الإياب

وتقام مباراة الإياب بين المقاولون العرب وفريق زد في الثامنة مساء الاثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات إياب ربع النهائي على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

المقاولون يواجه زد في الدوري

بينما تقام المباراة الثالثة بين الفريقين، المقاولون العرب وزد، في الثامنة مساء الاثنين الموافق 6 أبريل القادم، بمنافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الثاني بمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

المقاولون يتعادل مع بتروجت

وكان فريق المقاولون العرب قد تعادل مع بتروجت بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت الماضي، بمنافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الثاني بمجموعة الهبوط بالدوري المصري.

