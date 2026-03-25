حقيقة لحاق محمد صلاح بمباراة مصر وإسبانيا الودية

كشف مسئولو منتخب مصر، حقيقة لحاق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بالمباراة الودية الثانية للفراعنة أمام إسبانيا المقرر لها يوم 31 مارس الجارى استعدادا لكأس العالم.

أوضح مسئولو المنتخب أن ما يتردد حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن محمد صلاح يخضع لبرنامج علاجى مع ناديه بعد الإصابة العضلية التى لحقت به مؤخرا ولن يلحق بالمعسكر الحالى للفراعنة كما تم الاعلان عنه مع انطلاق المعسكر.

موعد مباراتىّ منتخب مصر مع السعودية وإسبانيا

تقام المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والسعودية، يوم الجمعة الموافق 27 مارس على ملعب الملك فهد الدولي في جدة (ملعب الإنماء)، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي هذه الودية القوية ضمن معسكر “الفراعنة” لشهر مارس الجاري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي استقر بشكل كبير على الملامح النهائية للتشكيل الأساسي.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا اللقاء إلى الوقوف على جاهزية العناصر المختارة قبل التوجه لخوض الودية الثانية أمام منتخب إسبانيا في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، في ظل غياب نجم ليفربول محمد صلاح بداعي الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل مباراة مصر والسعودية بشكل حصري داخل مصر، حيث سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر في هذا المعسكر، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، وخط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي، والهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي، بينما يغيب نجم ليفربول، محمد صلاح، عن معسكر منتخب مصر في مارس بسبب الإصابة.

اليوم السابع