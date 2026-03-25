استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب

يواصل مسئولو النادي الأهلي سلسلة مفاوضاتهم مع ييس توروب المدير الفني لفسخ العقد معه بالتراضي مقابل الحصول على جزء من قيمة الشرط الجزائي وتوجيه الشكر له، بدلا من إقالته ودفع قيمة الشرط الجزائي كاملة والذي يستمر حتى نهاية عقده ويمتد لمدة موسمين ونصف، رغم كشف مصدر مطلع الاستقرار علي استمرار المدرب الدنماركي لكن لا تزال محاولات تخفيض الشرط الجزائي قائمة تحسبا للوصول لحل وسط وإنهاء الأزمة.

واستقر مسئولو الأهلي بنسبة كبيرة على استمرار الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري رغم صدمة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي على حساب الترجي التونسي بإستاد القاهرة.

محاولات أهلاوية لإقالة توروب

وحاولت إدارة الأهلي توجيه الشكر للمدرب الدنماركي عقب الفشل الذريع له مع الفريق هذا الموسم إذ خرج من دور الـ32 لكأس مصر أمام فريق درجة ثانية (وي)، كما خرج من كأس عاصمة مصر رغم مشاركة الأهلي فيها بعدد كبير من اللاعبين الكبار قبل أن يتجرع الفريق مرارة الخروج من دوري أبطال أفريقيا على أرضه ووسط أمام الترجي لكن إدارة الأهلي تراجعت عن فكرة إقالة توروب بسبب المبلغ الكبير الذي سيحصل عليه بسبب الشرط الجزائي حال رحيله حالياً.

مفاوضات مع توروب

وفتح الأهلي ملف التفاوض مع ييس توروب والمحامي الخاص به للتوصل إلى اتفاق على فسخ العقد بالتراضي مقابل الحصول على 3 أو 4 شهور من قيمة عقده وهو ما رفضه المدرب الدنماركي، وتمسك بالحصول على مدة عقده كاملة حال وجود رغبة من الإدارة الحمراء في فسخ عقه، ولكن إدارة الأهلي رفضت الاستسلام وتحاول إقناع المدرب بحل وسط بين الطرفين.

الأهلى يقرر عودة المحامى السويسرى مونتيرى

من ناحية أخرى ، قرر مسئولو الأهلي عودة المحامي السويسري مونتيري ، الذي كان يتولى الإشراف على ملف صياغة ومراجعة العقود، مع المدربين واللاعبين الأجانب والملفات التي تخص النادي في الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية، وتجنب تكرار المشاكل التي حدثت في عقود المدربين الأجانب مثل مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وييس توروب.

وقررت اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، على عودة مونتيري لتعزيز قانونية العقود الموقعة مع المدربين واللاعبين الأجانب، لمراجعة العقود وصياغتها بما يتناسب مع مصلحة النادي واللوائح الدولية.

دور مونتيري

وكان مونتيري يتولى مهمة الإشراف على صياغة وتوقيع العقود ومتابعة قضايا النادي في الفيفا، قبل أن يتم توجيه الشكر له لتوفير المبلغ المالي الذي يحصل عليه، ويتم الاستعانة بالدكتور عبد الله شحاتة، ثم تراجع مسئولو النادي مؤخراً وقرروا استقدام المحامي السويسري من جديد لتولي هذا الملف داخل النادي.

وشهد ملف صياغة وتوقيع العقود في الأهلي مشاكل كثيرة خلال الفترة الماضية، بسبب المبالغ الكبيرة والشروط الجزائية الغريبة التي تم إدراجها في عقود المدربين الأجانب.

