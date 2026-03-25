هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟

يواصل الدوري الأمريكي ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة لنجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية، مع إعلان التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في خطوة جديدة تعكس طموح الدوري الأميركي في التحول إلى ساحة تستقطب كبار النجوم.

أورلاندو سيتي يتعاقد مع جزيزمان

النجم الفرنسي، الذي صنع تاريخه بقميص أتلتيكو مدريد، قرر خوض تجربة جديدة عبر بوابة أورلاندو سيتي، بعقد يمتد لعامين، ليضيف اسمه إلى قائمة متزايدة من الأسماء العالمية التي اختارت الملاعب الأميركية محطة جديدة في مسيرتها.

وبحسب بيان النادي الإسباني، حصل جريزمان على إذن للسفر إلى مدينة أورلاندو خلال فترة الراحة، من أجل استكمال إجراءات انتقاله، في وقت يستعد فيه لتوديع جماهير أتلتيكو مدريد بنهاية تليق بمسيرة استثنائية امتدت لسنوات.

صاحب الـ35 عاماً لا يزال يملك طموحاً أخيراً، حيث يسعى لإنهاء رحلته مع أتلتيكو مدريد بلقب جديد، بعدما سبق له التتويج بـالدوري الأوروبي عام 2018. كما ينتظره تحدٍ قوي أمام برشلونة في دوري الأبطال، قبل مواجهة ريال سوسييداد في نهائي كأس إسبانيا.

وعلى مستوى الأرقام، نجح جريزمان في كتابة اسمه بأحرف من ذهب، بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي أتلتيكو مدريد برصيد 211 هدفاً، متجاوزاً الأسطورة لويس أراجونيس، كما تُوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قبل أن يعتزل دولياً في 2024.

أندية أمريكية ترغب في التعاقد مع محمد صلاح

لكن صفقة جريزمان تفتح باب التساؤلات حول النجم التالي الذي قد يشد الرحال إلى الولايات المتحدة، وهنا يبرز اسم محمد صلاح بقوة، ومع إعلان رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، تتزايد التكهنات بشأن وجهته المقبلة، خاصة في ظل سعي أندية الدوري الأمريكي لضم أسماء تملك ثقلًا فنياً وجماهيرياً عالمياً.

محمد صلاح، بقيمته داخل الملعب وخارجه، يمثل الصفقة المثالية لأي نادٍ أميركي يطمح للقفز إلى مستوى جديد، سواء من الناحية التنافسية أو التسويقية. انتقاله المحتمل لن يكون مجرد صفقة، بل حدث عالمي يعكس استمرار تحول الدوري الأميركي إلى وجهة كبار النجوم.

يظل خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي مطروحًا بقوة، حيث تشير التقارير إلى أن إنتر ميامي يمثل وجهة جذابة للغاية، خاصة مع تواجده ضمن مشروع طموح نجح في استقطاب نجوم كبار مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، ما قد يمنح محمد صلاح فرصة لإنهاء مسيرته في أجواء تنافسية أقل حدة ولكن ذات بريق عالمي.

ولا يقتصر الاهتمام في الولايات المتحدة على إنتر ميامي فقط، إذ برزت أندية أخرى مثل أورلاندو سيتي ولوس أنجلوس إف سي وفانكوفر وايتكابس وسان دييجو، في ظل توجه متزايد لاستقطاب نجوم الصف الأول، كما حدث مع انتقالات بارزة في الفترة الأخيرة.

ورغم كل هذه الخيارات، يبقى احتمال استمرار محمد صلاح في المنافسة على أعلى مستوى قائمًا، خاصة أن رغبته في البقاء ضمن النخبة كانت سببًا رئيسيًا في رفضه عروضًا مغرية سابقًا. وفي هذا السياق، يظهر اسم باريس سان جيرمان كأحد الأندية القادرة على تلبية طموحاته المالية والفنية.

في النهاية، تبقى كل الاحتمالات قائمة… لكن المؤكد أن اسم محمد صلاح سيكون حاضراً بقوة في سوق الانتقالات، في انتظار القرار الذي قد يرسم ملامح الفصل الجديد في مسيرته

اليوم السابع