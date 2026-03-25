جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب

يستعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك لعقد جلسة خاصة مع محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد أزمة استبعاده من قائمة منتخب مصر، بمعسكر مارس المقرر أن يخوض خلاله ودية مع المنتخب السعودى، ومن بعده السفر لأسبانيا لخوض ودية أخرى.

ضم 4 لاعبين من الزمالك

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن ضم 4 لاعبين من الزمالك وهم مهدى سليمان، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، وناصر منسى.

وحل مهدى سليمان بدلا من محمد صبحى، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع صبحى للحديث معه حول ما حدث ومحاولة تحسين معنوياته، وعودة الثقة اليه .

دعم صبحى معنويا

وسيقوم الجهاز الفني بدعم الحارس نفسيًا ومعنويًا، مع العمل على إخراجه من الحالة التي مر بها خلال الأيام الماضية، لضمان عودته إلى التدريبات بكامل جاهزيته الفنية والبدنية، بالإضافة إلى طرده في مباراة أوتوهو بإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

اليوم السابع