الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد

أستقرت إدارة نادي الزمالك على تحديد مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب الموسم المقبل، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف

يعلم النادي تمامًا رغبة حسام عبد المجيد في الانتقال للاحتراف الخارجي، إلا أن الرأي النهائي كان تأجيل حسم هذا الملف إلى نهاية الموسم بعد الانتهاء من المنافسات المحلية والقارية، وذلك حفاظًا على تركيز الفريق وحالة الانضباط التي يعيشها اللاعبون، بالإضافة إلى تفادي تشتيت ذهن اللاعب قبل نهاية الموسم.

شرط حسام عبد المجيد

وفي المقابل، أعرب حسام عبد المجيد عن رغبته في أن يتضمن عقده الجديد بندًا واضحًا يتيح له الرحيل حال تلقيه عرضًا مناسبًا يليق باسمه وباسم الزمالك، على أن يتم ذلك بطريقة منظمة تحافظ على حقوق النادي ماديًا، دون وضع شروط تعجيزية قد تعرقل مساره الاحترافي.

من جانبها، رحبت إدارة الزمالك مبدئيًا بفكرة التجديد مع احتراف اللاعب، مؤكدة أن المفاوضات المقبلة ستتطرق إلى التفاصيل الدقيقة الخاصة ببند الاحتراف الخارجي، سواء من حيث القيمة المالية أو توقيت تفعيل البند وطبيعة العروض المسموح بها، بما يضمن حقوق اللاعب والنادي في الوقت نفسه.

