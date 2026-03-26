موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن الأهلي في ظل الأحاديث الكثيرة عن قيمة عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، بعد الانتقال لصفوفه في الصيف الماضي.

وقال المصدر إن زيزو لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء، وينوي الاستمرار مع النادي ومساعدته على تحقيق البطولات الكثيرة والعودة لحصد كل الألقاب الممكنة في الموسم المقبل، بعد إخفاق الأهلي في حصد 3 بطولات حتى الآن وهي كأس مصر وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وأوضح المصدر أن زيزو لا يملك أي عروض للرحيل عن اللاعب وليس لديه نية في الرحيل عن النادي في الصيف المقبل، ويرغب في مساعدة زملائه على تحقيق الألقاب وعودة الاستقرار للقلعة الحمراء.

الأهلي يستقر على بقاء توروب

وبعد فترة من النقاش داخل إدارة الأهلي، تم الاستقرار على بقاء توروب خاصة أن ضيق الوقت سيحول دون التعاقد مع مدرب جيد، كما أن أي مدرب جديد سيكون بحاجة إلى فترة للتعرف على اللاعبين والأجواء في المنافسات المحلية، والفريق أمامه 6 مباريات قوية وحاسمة في بطولة الدوري الممتاز ستبدأ يوم 3 أبريل المقبل أمام سيراميكا.

حسم مصير توروب نهاية الموسم

وقال مصدر في الأهلي إن الإدارة الحمراء ستُبقي على توروب لحين الانتهاء من منافسات بطولة الدوري على أن يتم تحديد مصير المدير الفني مع نهاية الموسم الجاري.

