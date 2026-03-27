نجيب ساويرس يعلق على رحيل صلاح عن ليفربول ويختار أفضل لاعب عربي عبر التاريخ

تفاعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مع إعلان مواطنه محمد صلاح الرحيل عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، ويختار أفضل لاعب كرة قدم عربي على مر التاريخ.

وأعاد نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة (X) نشر فيديو إعلان رحيل صلاح عن ليفربول، وعلق قائلا: “الفرعون المصري… فخر مصر… خطبة الوداع والعرفان”.

كما أعاد رجل الأعمال عبر حسابه تدوينة على حساب @EPLworld تحمل صورة للنجم المصري، وسؤال: هل محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ؟

وأجاب نجيب ساويرس، قائلا: “نعم”

وفاجأ محمد صلاح (33 عاما) عالم كرة القدم مساء أمس الثلاثاء، بإعلان رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار النجم المصري بعد موسم شهد توترا في العلاقة بينه وبين المدير الفني الهولندي آرني سلوت والنادي، وسط تقارير عن صعوبة التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2027، مع اهتمام كبير من أندية سعودية وأمريكية بضم النجم المصري.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وتحول سريعا إلى أحد نجوم “الريدز” في تاريخ النادي، وساهم في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020 بعد غياب 30 عاما، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، وكأس العالم للأندية.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي نادي ليفربول التاريخيين برصيد يتجاوز 250 هدفا في جميع المسابقات، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليغ ثلاث مرات، واختير أفضل لاعب في الدوري مرتين.

