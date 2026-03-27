الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء “فتنة أوضة اللبس”

قرر ياسين منصور نائب رئيس الأهلي ، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على فريق الكرة ، إعادة النظر في مسألة رواتب اللاعبين والصفقات الجديدة مرة أخرى ، وذلك بعدما شهدت غرفة ملابس الفريق خلال الفترة الأخيرة أزمات كبرى بسبب الفارق الكبير بين رواتب اللاعبين.

وقال مصدر في الأهلي ، أن ياسين منصور وعبد الحفيظ يرغبان في تخفيض العقود بشكل كبير وأن يتم تقسيم الفريق إلى فئات كما كان الوضع سابقاً وآلا يكون الفارق بين الفئات شاسع حتى لا تحدث “فتنة” في غرفة الملابس كما حدث مؤخراً ، ويرى نائب رئيس الأهلي وعضو المجلس أن هناك فوارق فنية بين اللاعبين ويجب تقدير كل موهبة بما تستحق لكن لا يجب أن يكون الفارق المالي كبير بشكل يتسبب في أزمات كما حدث مؤخراً بشكل تحدث عنه الجميع في وسائل الإعلام والسويشيال ميديا.

وكان مجلس الأهلي قد وافق في إجتماعه الذي عُقد عصر أمس الأول ،الأربعاء، بفرع الشيخ على الإقتراح المُقدم من ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس المُكلفين بملف كرة القدم واستعداداً للموسم الجديد، على القرارات التالية، توجيه الشكر إلى ، إدارة التعاقدات وإدارة الإسكاوتنج ولجنة التخطيط للكرة ، مع التأكيد على التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاثة على مدار السنوات الماضية ، كما تم التأكيد خلال الجلسة على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول خلال المرحلة النهائية من بطولة الدوري والإعلان عن بقية القررت العاجلة حلال الجسلة المقبلة.

كما أعلن الأهلي موافقة مجلس الإدارة على تكليف ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بالإشراف العام على قطاع كرة القدم، وجاء القرار بناءً على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، في إطار إعادة تنظيم ملف الكرة داخل القلعة الحمراء، ومنح الجهاز الإداري والفني مزيدًا من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة ، وأكد النادي أن الثنائي سيحصل على كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون كرة القدم، مع دعم كامل من مجلس الإدارة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الرياضية للفريق الأول ومختلف القطاعات داخل المنظومة.

