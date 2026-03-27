هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 56 هدفًا بقميص الديوك.

مبابي يقترب من لقب الهداف التاريخي

جاء هدف مبابي الأخير خلال المواجهة الودية القوية أمام منتخب البرازيل، والتي حسمها المنتخب الفرنسي لصالحه بنتيجة 2-1، ليواصل النجم البالغ من العمر 27 عامًا مطاردة الأرقام القياسية.

وبات مبابي على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، النجم المخضرم أوليفييه جيرو، الذي يتصدر القائمة برصيد 57 هدفًا.

قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا

57 هدفًا – أوليفييه جيرو

56 هدفًا – كيليان مبابي

51 هدفًا – تييري هنري

44 هدفًا – أنطوان جريزمان

41 هدفًا – ميشيل بلاتيني

اليوم السابع