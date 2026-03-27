اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح الـ50 في دوري أبطال أوروبا

احتفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بالإنجاز التاريخي الذي حققه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بالوصول إلى الهدف الـ50 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، جميع أهداف محمد صلاح الـ 50 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك مع مختلف الأندية التي لعب ضمن صفوفها.

محمد صلاح يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

في أمسية ساحرة على ملعب أنفيلد، قاد نجم ليفربول فريقه لانتصار عريض على جالاتا سراي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، واضعًا بصمته الخاصة بهدف رائع حمل الرقم 50 في مسيرته الأوروبية، هدف جاء بعد لمسة فنية مميزة، تُوّجت بتسديدة يسارية قوية سكنت الشباك، لتعلن ميلاد إنجاز تاريخي غير مسبوق للاعب أفريقي.

بهذا الهدف، لم يكتفي الملك المصري بكسر حاجز الخمسين، بل انفرد بصدارة الهدافين الأفارقة في البطولة، متجاوزًا أساطير القارة وعلى رأسهم ديدييه دروجبا، ومؤكدًا مكانته كأحد أفضل من لمسوا الكرة في أوروبا.

إنجاز محمد صلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بسرعة تحقيقها أيضًا، حيث تفوق على أسماء لامعة مثل تييري هنري وتوماس مولر، ليبرهن أنه ماكينة أهداف استثنائية لا تهدأ في أكبر المحافل.

ولم يتوقف التألق عند هذا الحد، إذ ارتقى النجم المصري إلى المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، متساويًا مع هاري كين، في إنجاز يعكس استمراريته وثبات مستواه بين كبار اللعبة.

وسيواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل الفريق الفرنسي على حساب تشيلسي الإنجليزي، وتقام مباراة الذهاب بين ليفربول وباريس سان جيرمان يوم 8 أبريل القادم على أن تكون مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

