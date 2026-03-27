غياب شحاتة يتواصل أمام المصرى.. موعد عودته لتشكيل الزمالك

يواصل محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الغياب عن صفوف فريقه خلال مواجهة المصري البورسعيدي، في افتتاح مباريات مرحلة حسم لقب الدوري، والمقرر لها في الثامنة مساء يوم الاثنين 6 أبريل المقبل، وذلك بسبب الإيقاف.

وكان شحاتة قد تعرض للطرد خلال مباراة الاتحاد السكندري، ليُعاقب بالإيقاف لمدة مباراتين، ما أدى إلى غيابه عن لقاء الزمالك أمام إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة، على أن يستمر غيابه في مواجهة المصري كآخر مباريات الإيقاف.

موعد عودة محمد شحاتة

ومن المنتظر أن يعود شحاتة إلى تشكيل الزمالك بداية من مواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب، خاصة أن الفريق الأبيض سيحصل على راحة في الجولة الثانية (باي)، وهو ما يمنح الجهاز الفني دفعة بعودة اللاعب قبل المواجهة المرتقبة.

الزمالك يعود اليوم للتدريبات

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته في غياب عدد من لاعبيه الدوليين، بعد انضمامهم إلى معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين أمام كل من السعودية وإسبانيا خلال الفترة الحالية، وهو ما يفرض تحديات على الجهاز الفني في ظل النقص العددي.

