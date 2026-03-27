بعد الهزيمة من مصر برباعية.. الحل داخل النصر أو الهلال.. إعلامي سعودي يفتح النار على رينارد

فتح الإعلامي السعودي تركي العجمة، النار على المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على يد نظيره المصري، مساء الجمعة، برباعية دون رد.

وتعرض المدرب الفرنسي لانتقادات غير مسبوقة بعد الخسارة برباعية، حيث طالب البعض بالتخلص منه قبل خوض كأس العالم.

وقال العجمة في تصريحات عبر برنامجه “كورة روتانا” السعودي: “النصيحة السابقة التي قدمتها بعد التأهل للمونديال صعبة التطبيق الآن، لذا إليكم نصيحتي الجديدة، وهي التعاقد مع جيسوس (مدرب النصر) أو إنزاجي (المدير الفني للهلال)”.

وأضاف: “ينبغي التعاقد مع أيٍ من الاثنين لقيادة المنتخب السعودي خلال كأس العالم، على أن يعود كل منهما بعد البطولة إلى ناديه”.

واختتم: “بعد انتهاء المونديال، يصبح من الضروري البحث عن مدرب جاد وطموح، قادر على تحقيق إنجازات حقيقية مع المنتخب السعودي”.

