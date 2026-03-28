كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة

ما زال نادي الزمالك يعمل على قدم وساق من أجل إيجاد حلول لأزمة إيقاف القيد التى تعاني منها القلعة البيضاء، فى ظل وصول العدد إلى 14 قضية، كان آخرها الخاصة باللاعب التونسي أحمد الجفالي لعدم حصوله على مستحقاته.

س: ما هو أول تحرك لنادي الزمالك لإنقاذ الفريق من الحرمان الأفريقى الموسم المقبل؟

ج: يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث تفاقم أزمة قضايا إيقاف القيد، والتي ارتفع عددها إلى 14 قضية داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فى واحدة من أخطر الملفات التي تواجه القلعة البيضاء حاليًا.

س: ما هو آخر موعد لنادى الزمالك لحل أزمة القيد؟

ج: هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الإدارة، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بالحصول على الرخصة الأفريقية، وشددت إدارة النادى على أن هذا الملف سيتم حسمه قبل 31 مايو المقبل، وإدارة النادي على علم تام بشروط الحصول على الرخصة الأفريقية، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال غياب الفريق عن البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

س: لماذا يسابق الزمالك الزمن لحل إيقاف القيد؟

ج: تدرك إدارة الزمالك أهمية رفع إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن، ليس فقط لإبرام صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق، ولكن أيضًا لضمان استيفاء شروط الحصول على الرخصة الأفريقية، التي تتيح المشاركة في البطولات القارية خلال موسم 2026/2027.

س: وما هي قيمة غرامات الزمالك؟

ج: وتبلغ قيمة الغرامات المالية الموقعة على الزمالك، والتي تسببت في إيقاف القيد، نحو 5 ملايين و474 ألف دولار، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة النادي، خاصة في ظل اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التي تُلزم الأندية بسداد المديونيات المستحقة لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة القارية.

س: وما هي اشتراطات الاتحاد الأفريقي لاستخراج الرخصة الأفريقية؟

ج: اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تُلزم الأندية بسداد المديونيات المستحقة لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري، وبات الزمالك مجبرًا على تسوية الديون الصادر بشأنها أحكام نهائية لصالح مدربين ولاعبين وأندية سابقة، من أجل إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية، وتفادي خطر الغياب عن المنافسات القارية في الموسم المقبل.

اليوم السابع