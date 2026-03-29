مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا

أفادت مصادر مطلعة السبت بوجود تفاهمات غير معلنة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تقضي بتجنب استهداف مطاري الخرطوم ونيالا في جنوب دارفور.

وقالت المصادر إن الاتفاق جرى التوصل إليه بوساطة دولية ومنظمات أجنبية بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع.

وأشارت إلى أن الهجمات على المطارين تراجعت خلال الأسابيع الماضية، رغم امتلاك الطرفين قدرات على تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة.

وأضافت أن التفاهمات جاءت بعد سلسلة هجمات أصابت منشآت مدنية حيوية، في وقت تسعى فيه جهات دولية إلى الحد من التصعيد العسكري على البنية التحتية.

وذكرت متابعات محلية أن قوات الدعم السريع، التي كثفت عملياتها الجوية في عدة مدن، لم تستهدف مطار الخرطوم خلال الفترة الأخيرة.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الجيش أو قوات الدعم السريع بشأن هذه التفاهمات حتى الآن.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعادت تشغيل مطار نيالا في 24 سبتمبر 2024 لاستخدامه في نقل الإمدادات العسكرية، بينما استأنفت الحكومة تشغيل مطار الخرطوم بعد استعادة الولاية في مايو 2025، مع استقبال عدد محدود من الرحلات.

