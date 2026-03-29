افتتاح بنك ايفوري بوسط الخرطوم

أعلنت ولاية الخرطوم عن افتتاح اول بنك تجاري يزاول عمله بعد الحرب بمنطقة وسط الخرطوم في إطار إعادة تطبيع الحياة العامة وعودة النشاط الاقتصادي لقلب العاصمة.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم _ ممثل والي الخرطوم – عبد المنعم البشير لدي افتتاحه بنك ايفوري بشارع البرلمان بوسط الخرطوم اليوم على مواصلة الجهود الرامية للاعمار واستعادة الخدمات بالخرطوم.

َمن جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة بنك ايفوري (البرت كواني) العلاقات الوطيدة التي تجمع شعبي جنوب السودان والسودان برغم الانفصال، مشيرا إلى أن البنك تأسس في العام 1994 بالخرطوم وانتقلت إدارته لجوبا بعد العام 2011 لكنه مايزال يحتفظ بجميع مساهمات مواطني الشمال من المؤسسين والمساهمين.

ممثل بنك السودان المركزي د. حيدر عباس ثمن عودة البنك الجنوب سوداني – السوداني لمزاولة عمله ضمن منظومة البنوك العاملة بالسودان، مطالبا إدارة البنك بتسريع وتيرة العمل للمساهمة في عمليات التبادل التجاري بين الدولتين في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي.

