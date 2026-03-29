أمين حكومة الشمالية يبحث مع منظمة مراقي دعم التغذية المدرسية للداخليات

التقى أمين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، اليوم بوفد منظمة مراقي الخيرية، بحضور الأمين العام للشؤون الاجتماعية الأستاذة منال مكاوي، ومفوض العون الإنساني دكتور وائل محمد شريف، حيث ناقش اللقاء ترتيبات توزيع حصة المساعدات الإنسانية المخصصة للتغذية المدرسية لداخليات الطلاب بمختلف محليات الولاية.

وثمّن أمين عام الحكومة الدور الذي تضطلع به منظمة مراقي الخيرية في مساندة برامج الولاية، مؤكداً أهمية الشراكات مع المنظمات في تعزيز الخدمات الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الأمين العام للشؤون الاجتماعية الأستاذة منال مكاوي، في تصريحات عقب اللقاء، أن حصة التغذية المدرسية مقدمة من منظمة مراقي الخيرية عبر شركة أسمنت الشمال، مشيرة إلى وجود تنسيق محكم بين المنظمة ومفوضية العون الإنساني ووزارة التربية والتعليم بالولاية، بما يضمن تغطية الحوجة الأساسية للتغذية المدرسية للداخليات في المحليات.

الانتباهة