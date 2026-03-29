مستشفى عد بابكر بشرق النيل يعلن العمل لأربعة وعشرين ساعة

أعلنت إدارة مستشفى عد بابكر بمحلية شرق النيل بدء العمل بنظام الـ24 ساعة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية وضمان الاستجابة الفورية للحالات الطارئة وخدمة المواطنين على مدار اليوم، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة ولاية الخرطوم لتعزيز الخدمات الصحية بالمحليات.

وأكد الدكتور المكاشفي طه أحمد، المدير العام للمستشفى في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتقديم خدمات صحية متكاملة ومستمرة، خاصة في ظل تزايد الحاجة للخدمات الطبية والطوارئ، مشيراً إلى أن المستشفى أصبح مهيأً للعمل على مدار الساعة بفضل تطوير البنية التحتية وتعزيز الكوادر الطبية والصحية.

وأوضح أن تشغيل المستشفى بنظام الـ24 ساعة سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بمحلية شرق النيل، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

