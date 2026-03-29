والي شمال كردفان يؤكد اهتمام الولاية بقطاع الغابات باعتباره مورداً طبيعيا واقتصاديا

أكد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله اهتمام حكومة الولاية بقطاع الغابات، باعتباره مورداً طبيعياً واقتصادياً مهماً، مشيراً إلى دوره الكبير خاصة في إنتاج الصمغ العربي.

جاء ذلك لدى لقائه مدير شركة “أكيشا” المستثمرة في مجال الهشاب والصمغ العربي، بالولاية بحضور المهندس إبراهيم حامد محمد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ومدير الغابات بالولاية .

وأوضح المهندس محمد إدريس، مدير الغابات بالولاية، أن اللقاء ناقش الأضرار التي تعرضت لها المساحات التي تعمل فيها الشركة والتي تضررت نتيجة القطع الجائر للأشجار في ظل ظروف الحرب، مبيناً أن النقاش تناول كذلك سبل المحافظة على ما تبقى من هذه الموارد وحمايتها.

وأشار إلى أن والي الولاية وجّه بضرورة إعداد تقرير ومذكرة تفصيلية حول حجم الأضرار التي لحقت بمناطق إنتاج الصمغ العربي،الخاصة بالشركة إضافة إلى ما تعرضت له الغابات بالولاية من تدمير لإعادة تأهيلها وحمايتها.

وأكد المهندس محمد ادريس أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من الدور المحوري للغابات وأشجار الهشاب في دعم الاقتصاد المحلي والقومي، والحفاظ على مكانة ولاية شمال كردفان كإحدى أبرز المناطق الرائدة في إنتاج الصمغ العربي.

سونا