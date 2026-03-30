اعتقال أساتذة جامعة بخت الرضا في الدويم عقب بدء إضراب الجامعات

اعتقلت السلطات في مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض الأحد 8 من أساتذة جامعة بخت الرضا على خلفية إضراب جامعي واسع شمل عشرات المؤسسات الحكومية.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية في الدويم نفذت حملة شملت توقيف عدد من الأساتذة مساء السبت، إلى جانب استدعاء إحدى الأستاذات من الجامعة.

وأوضح المصدر أن من بين المعتقلين موسى البور ومرتضى مكاشفي ودهنون وجمال محجوب وإسلام الخير، دون الكشف عن بقية الأسماء.

وفي وقت لاحق، أكد مصدر آخر أن السلطات أفرجت عن 6 من الموقوفين، بينما بقي اثنان رهن الاحتجاز دون توضيح أسباب استمرار توقيفهما.

وأضاف المصدر أن بعض الجهات حاولت التأثير على الأساتذة لإضعاف الإضراب، إلا أن اليوم الأول من التحرك شهد استجابة واسعة.

وأشار إلى أن نحو 36 جامعة حكومية شاركت في الإضراب استجابة لدعوة لجنة أساتذة الجامعات السودانية.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق بدء إضراب شامل اعتباراً من الأحد 29 مارس بعد فشل محاولات التوصل إلى حلول مع الجهات المختصة بشأن مطالب الأساتذة.

