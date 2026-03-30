خالد سلك: تفاهمات وقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا خطوة مهمة لحماية السودان

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف إن التقارير التي تتحدث عن تفاهمات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا، تمثل خطوة إيجابية إذا تأكدت صحتها، لما لها من أثر مباشر على حماية المنشآت الحيوية.

وأوضح يوسف أن حماية المطارات من الهجمات يمكن أن يسهم في الحد من تدمير البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المرافق تُعد عناصر رئيسية لحركة المدنيين والإمدادات في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان.

وأضاف أن أي تفاهمات من هذا النوع قد تساعد في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، خاصة إذا جاءت بدعم من أطراف دولية أو منظمات تعمل في مجال الإغاثة.

وأكد يوسف أن تقليل الهجمات على المرافق المدنية يمثل خطوة أولى نحو خفض مستوى العنف، داعيًا إلى البناء على أي إجراءات من شأنها التمهيد لوقف شامل لإطلاق النار ومعالجة أسباب النزاع.

