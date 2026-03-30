رحلة جديدة من أوغندا… 49 مواطنًا يعودون إلى السودان عبر مطار بورتسودان

وصلت إلى مطار بورتسودان الاثنين دفعة جديدة تضم 49 سودانيًا عادوا من أوغندا ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه السلطات لإعادة المواطنين من دول اللجوء.

وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية إن رئيسها، اللواء شرطة (م) عبدالكريم يوسف يعقوب، استقبل المجموعة الرابعة لدى وصولها، مشيرة إلى أن العائدين سيواصلون رحلتهم إلى ولاية الخرطوم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضح يعقوب أن الرحلات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لإتاحة الفرصة للراغبين في العودة، مؤكدًا أن جميع الواصلين في حالة جيدة.

وأضاف أن تنفيذ البرنامج يتم بدعم من مؤسسات الدولة، بينها مجلس السيادة ووزارات المالية والإعلام، إلى جانب السفارة السودانية في أوغندا، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية أسهمت في إبراز جهود العودة.

ويأتي وصول الدفعة الجديدة في إطار خطة حكومية لإعادة السودانيين الذين غادروا البلاد خلال فترة الحرب، خاصة إلى دول الجوار الأفريقي.

وتعمل الجهات المختصة على تنظيم رحلات جوية متتابعة وتوفير ترتيبات الاستقبال والخدمات اللوجستية للعائدين.

وقال عدد من الواصلين إن إجراءات السفر والاستقبال تمت بسلاسة، معبرين عن ارتياحهم للعودة إلى البلاد.

وتتوقع السلطات استمرار الرحلات خلال الفترة المقبلة مع تزايد أعداد الراغبين في العودة في ظل تحسن نسبي في الأوضاع.

