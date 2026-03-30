وفاة رجل الأعمال السوداني الأمين الشيخ مصطفى الأمين في القاهرة

توفي رجل الأعمال السوداني الأمين الشيخ مصطفى الأمين في العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلنت جهات سياسية وإعلامية سودانية الأحد.

وقال حزب الأمة القومي إن الراحل كان من الشخصيات البارزة في العمل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أنه شغل موقعًا ضمن أمانة رجال الأعمال بالحزب وأسهم في دعم مبادرات وطنية وخيرية خلال السنوات الماضية.

وأوضح الحزب أن الفقيد كان من الأعضاء المعروفين بنشاطهم في مشروعات الدعم المجتمعي، لافتًا إلى أن وفاته تمثل خسارة لقطاع واسع من العاملين في مجالات العمل الأهلي.

وفي بيان منفصل، نعى رئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب أولاد وجدي ميرغني محجوب الراحل، مؤكدًا أن الأمين الشيخ مصطفى الأمين كان من رجال الأعمال الذين قدموا إسهامات مستمرة في خدمة المجتمع.

وأضاف البيان أن الراحل توفي في القاهرة، وأن أسرته وأصدقاءه تلقوا العزاء داخل السودان وخارجه.

