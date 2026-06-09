ميسي ورونالدو فى المونديال.. 4 سيناريوهات تصنع المواجهة التاريخية المنتظرة

بينما يقترب كأس العالم 2026 من الانطلاق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتجه أنظار العالم مجددًا نحو الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في ظل ترقب كبير لاحتمال أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة لهما على الساحة الدولية، وربما اللحظة التي ينتظرها الجميع: مواجهة مباشرة أخيرة في المونديال.

ميسي ورونالدو .. أسطورتان يكتبان التاريخ من جديد

ورغم أن المنتخبين الأرجنتيني بقيادة ميسي والبرتغالي بقيادة رونالدو يسعيان إلى تحقيق اللقب، فإن السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه بقوة: هل نشهد مواجهة بينهما في كأس العالم 2026، وأي السيناريوهات قد تقود إلى هذا الاصطدام التاريخي؟

يستعد كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليصبحا أول لاعبين في التاريخ يشاركان في ست نسخ من كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق يعكس طول مسيرتهما واستمرارية تأثيرهما على أعلى مستوى.

كما تم اختيار الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا ضمن قائمة اللاعبين الذين شاركوا في ست نسخ، لكنه لم يخض مباريات في نسختي 2006 و2010، ما يجعل ميسي ورونالدو الأقرب لصناعة رقم قياسي فريد من نوعه داخل المستطيل الأخضر.

ومنذ ظهور ميسي ورونالدو الأول في كأس العالم 2006، ارتبط اسما النجمين بأكبر حقبة تنافسية في تاريخ اللعبة، حيث شاركا في جميع النسخ اللاحقة، وكتبا فصولًا متناقضة بين المجد والإحباط.

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رونالدو.. المجد الأوروبي مقابل خيبة المونديال

رغم تتويج كريستيانو رونالدو ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية مرتين مع منتخب البرتغال، فإن كأس العالم ظل البطولة الأصعب في مسيرته الدولية.

وصل المنتخب البرتغالي إلى نصف نهائي مونديال 2006 في أول ظهور لرونالدو، لكنه منذ ذلك الوقت لم يتمكن من تكرار الإنجاز، إذ خرج من دور الـ16 في نسختي 2010 و2018، وتلقى خروجًا صادمًا من دور المجموعات في مونديال 2014.

وفي النسخة الأخيرة، ودع البرتغال البطولة من ربع النهائي أمام المغرب، في مباراة شهدت بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فترات حاسمة، ما زاد من علامات الاستفهام حول نهايات مسيرته في المونديال.

ميسي.. من الألم إلى قمة العالم

على الجانب الآخر، عاش ليونيل ميسي سنوات طويلة من الإحباط مع منتخب الأرجنتين، حيث خسر ثلاث نهائيات في كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم 2014، قبل أن يتحول كل شيء بداية من عام 2021.

ثم عاد ميسي وقاد الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا 2021، ثم احتفظ باللقب بعد ثلاث سنوات، قبل أن يبلغ قمة المجد العالمي بالفوز بكأس العالم 2022 في قطر، ليكسر عقدة طويلة ويضع اسمه في سجل الأساطير الخالدة.

ويصل ميسي إلى مونديال 2026 وهو يبلغ 38 عامًا، حاملًا ثماني كرات ذهبية، وسط توقعات بأن تكون هذه مشاركته الأخيرة في كأس العالم، خاصة مع تراجع مشاركاته البدنية بعد انتقاله إلى إنتر ميامي، رغم جاهزيته المتوقعة للبطولة.

مواجهتان فقط دوليًا بين ميسي ورنالدو

رغم العظمة التي صنعها اللاعبان، فإن ميسي ورونالدو لم يتواجها سوى مرتين دوليًا، وكلاهما في مباريات ودية خلال عامي 2011 و2014.

واللافت أن منتخبي الأرجنتين والبرتغال لم يلتقيا مطلقًا في مباراة رسمية خلال حقبة النجمين، ما يزيد من حسرة الجماهير التي لم تشاهد الصراع الأكبر في كرة القدم على مستوى المنتخبات.

هل تكتب بطولة كأس العالم 2026 اللقاء الأول بين ميسي ورنالدو؟

بينما يقترب الثنائي من “الرقصة الأخيرة” في كأس العالم، يبقى السؤال الأهم: هل تسمح كرة القدم بمواجهة تاريخية بينهما على المسرح الأكبر؟

وبحسب تحليلات شبكة “planetfootball” العالمية، هناك عدة سيناريوهات محتملة قد تفتح الباب أمام هذا الاصطدام المنتظر بين ميسي ورونالدو، تتراوح بين مواجهات مبكرة في الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى الاحتمال الأكثر إثارة: نهائي كأس العالم 2026

السيناريو الأول للمواجهة المحتملة بين ميسي ورونالدو.. صدام في ربع النهائي

في هذا السيناريو، يتم وضع الأرجنتين في المجموعة J والبرتغال في المجموعة K، مع توقع تصدرهما مجموعتيهما.

الأرجنتين قد تواجه النمسا والجزائر والأردن، بينما تلعب البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستان.

وفي حال تصدر الطرفان، قد يلتقيان في ربع النهائي، بعد مسار إقصائي يبدأ من دور الـ32 في مدن مثل ميامي وأتلانتا، وصولًا إلى كانساس سيتي.

السيناريو الثالث للمواجهة المحتملة بين ميسي ورونالدو.. الحلم الأكبر في النهائي

السيناريو الأكثر إثارة يتمثل في وصول الأرجنتين والبرتغال إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو في نيو جيرسي.

وفي هذه الحالة، سيكون الطريق مفتوحًا لمواجهة تاريخية أخيرة بين أسطورتين شكّلتا ملامح كرة القدم الحديثة لأكثر من 15 عامًا.

السيناريو الرابع للمواجهة المحتملة بين ميسي ورونالدو.. تعقيدات المركز الثالث

حتى في حال احتلال أحد المنتخبين المركز الثالث في مجموعته، فإن نظام البطولة الجديد قد يفتح مسارات غير متوقعة، قد تؤدي إلى مواجهة مبكرة في الأدوار الإقصائية، رغم أن هذا السيناريو يبقى الأقل احتمالًا.

الرقصة الأخيرة بين ميسي ورونالدو.. لحظة تنتظرها كرة القدم

بين الاحتمالات والتوقعات، يبقى المشهد الأهم معلقًا في أذهان عشاق كرة القدم: هل يكتب كأس العالم 2026 نهاية أسطورية لصراع ميسي ورونالدو داخل المستطيل الأخضر؟

مهما كانت الإجابة، فإن مجرد احتمالية لقائهما مجددًا على مسرح المونديال تكفي لتجعل هذه النسخة واحدة من أكثر البطولات ترقبًا في التاريخ

كأس العالم 2026.. نسخة للتاريخ

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

تُقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، وسط توقعات بمنافسة قوية بين منتخبات مختلف القارات، في ظل التوسع الكبير الذي شهده نظام البطولة.

تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

اليوم السابع