أحمد العوضى يشارك فيديو بالذكاء الاصطناعى ويدعوا لمنتخب مصر فى المونديال

نشر أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيديو مولدا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهر خلاله وهو يحمل كأس العالم، وعلق العوضي على الفيديو قائلًا: “حاسس إن المنتخب هيفرحنا السنادي وهيوصل لحتة حلوة، مين موافقني؟.. كل التوفيق لمنتخب مصر في المونديال”.

شمشون ودليلة

حجز فيلم شمشون ودليلة مكانه في موسم صيف 2026 السينمائي، بعدما أعلن صناعه طرحه في دور العرض يوم 8 يوليو المقبل، بالتزامن مع الكشف عن البوستر الرسمي للعمل الذي تصدره بطلا الفيلم أحمد العوضي ومي عمر، وظهرت عليه ماسة ثمينة تشكل محور الأحداث الرئيسية للفيلم الذي يدور في اطار اكشن لا يخلو من المفارقات الكوميدية.

ماسة ثمينة ثمنها 2 مليون دولار تجمع شمشون ودليلة

تدور أحداث شمشون ودليلة في إطار يجمع بين الأكشن والمطاردات والرومانسية، حيث يلتقي شمشون الذي يجسد دوره أحمد العوضى، ودليلة التي تلعب دورها مي عمر، في ظروف استثنائية أثناء سعي كل منهما للاستحواذ على ماسة ثمينة تُقدّر قيمتها بنحو 2 مليون دولار، وذلك لصالح جهات مختلفة مع وجود دافع لكل واحد منهما للحصول على الماسة.

وتقود المطاردة حول الماسة الثمينة الثنائي شمشون ودليلة إلى الدخول في مواجهة مع عناصر المافيا خاصة في اسبانيا والمجر، قبل أن تتطور العلاقة بينهما وسط الأحداث المتلاحقة، لتتحول من الصراع والمنافسة إلى قصة حب تنتهي بالزواج.

اليوم السابع