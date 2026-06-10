صلاح ومرموش وعاشور.. الفراعنة تحت أنظار العالم في مونديال 2026

تنطلق غدًا الخميس منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط ترقب كبير لمشاركة منتخب مصر الذي يعوّل على مجموعة من النجوم القادرين على خطف الأنظار في أكبر محفل كروي عالمي. ولا تمثل البطولة فرصة للمنافسة فقط، بل تعد أيضًا منصة مثالية للاعبين من أجل جذب اهتمام كبار الأندية قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح.. مستقبل مفتوح بعد الرحيل عن ليفربول

يتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة اللاعبين الذين ستسلط عليهم الأضواء خلال البطولة، ويخوض النجم المصري كأس العالم في توقيت استثنائي بعدما أنهى رحلته مع ليفربول الإنجليزي، ليصبح لاعبًا حرًا وقادرًا على التوقيع لأي نادٍ دون مقابل انتقال.

وتتزايد التكهنات حول وجهته المقبلة، في ظل اهتمام قوي من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها اتحاد جدة، بالإضافة إلى اهتمام من أندية بالدوري الأمريكي، أبرزها سان دييجو، إلى جانب متابعة من فنربخشة التركي، وستكون مباريات كأس العالم فرصة جديدة أمام محمد صلاح لتأكيد قدراته ورفع أسهمه أكثر في سوق الانتقالات.

عمر مرموش.. هدف أوروبي بارز

يدخل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، البطولة وسط اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية كبرى، ويأتي برشلونة الإسباني في مقدمة الأندية الراغبة في التعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني.

ولا يقتصر الاهتمام بمرموش على برشلونة فقط، إذ تتابعه أيضًا أندية أستون فيلا وتوتنهام الإنجليزيان، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. كما أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى أن اللاعب المصري سيكون أحد أبرز الأسماء التي تستحق المتابعة خلال البطولة، ما يزيد من أهمية ظهوره مع الفراعنة في المونديال.

مصطفى شوبير.. اهتمام إسباني متواصل

يواصل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الأشهر الأخيرة، سواء مع ناديه أو على الصعيد الدولي، ويُنظر إلى الحارس الشاب باعتباره أحد أبرز المواهب المصرية في مركز حراسة المرمى والقادر على خوض تجربة احترافية خارجية.

وارتبط اسم مصطفى شوبير خلال الفترة الماضية باهتمام عدة أندية إسبانية، أبرزها خيتافي وفالنسيا وألميريا، التي تتابع تطوره عن قرب تمهيدًا لاتخاذ خطوات رسمية في المستقبل. ويمنح كأس العالم 2026 الحارس المصري فرصة استثنائية لإثبات قدراته أمام أنظار كشافي الأندية الأوروبية، وتعزيز حظوظه في الانتقال إلى أحد الدوريات الكبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة.

إمام عاشور.. عروض منتظرة بعد المونديال

يعد إمام عاشور أحد أبرز لاعبي خط الوسط في القارة الأفريقية خلال الفترة الحالية، وهو ما جعله محط اهتمام عدة أندية خارجية، وترتبط التقارير بإمكانية رحيله عن الأهلي عقب نهاية كأس العالم، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية سعودية وأوروبية وأمريكية.

ورحب مسؤولو الأهلي بمناقشة أي عروض رسمية قد تصل للاعب خلال الصيف الجاري، مع متابعة ما يتردد بشأن اهتمام أندية عديدة بخدماته، من بينها الفتح السعودي، وسيكون أداء إمام عاشور في البطولة عاملاً مؤثرًا في تحديد مستقبله خلال الأشهر المقبلة.

حسام عبد المجيد.. حلم الاحتراف الأوروبي

يواصل حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، جذب أنظار كشافي الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية. وارتبط اسم اللاعب بإمكانية خوض تجربة احترافية خارج مصر عقب كأس العالم.

وتشير التقارير إلى وجود اهتمام من أندية إنجليزية وبلجيكية بضم المدافع الشاب، الذي يرى في المونديال فرصة ذهبية لإثبات قدراته على أعلى مستوى، وتعزيز فرص انتقاله إلى أحد الدوريات الأوروبية.

حمزة عبد الكريم.. خطوة نحو برشلونة

يعتبر حمزة عبد الكريم من المواهب المصرية الواعدة التي تحظى بمتابعة خاصة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب إلى برشلونة بشكل نهائي بعد فترة إعارة ناجحة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكاناته الفنية.

وسيمثل الظهور الدولي في كأس العالم فرصة إضافية للاعب الشاب لتأكيد أحقيته بالمشروع المستقبلي للنادي الكتالوني، وإثبات أن الكرة المصرية لا تزال قادرة على تقديم مواهب مميزة للساحة الأوروبية.

اليوم السابع