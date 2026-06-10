الأهلي يحيل مصير قيد أفشة بالموسم المقبل للمدرب الجديد

أحال مسئولو النادي الأهلي مصير محمد مجدي أفشة لاعب الفريق من القيد في قائمة الموسم الجديد، إلى المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية في الموسم المقبل.

وأبلغ مسئولو النادي الأهلي أفشة بالعودة إلى النادي بعد انتهاء إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري منذ يناير الماضي، ولكن حتى الآن لم يحسم موقف اللاعب النهائي من البقاء في النادي بالموسم الجديد أو رحيله.

واقترب المغربي حسين عموتة من تولي القيادة الفنية للأهلي في الموسم الجديد ، خلفا للدنماركي ييس توروب الذي تم فيه عقده بالتراضي.

مصير أفشة مع الأهلى بعد انتهاء الإعارة للاتحاد السكندرى

عاد محمد مجدي أفشه لاعب الأهلي للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري التي بدأت في يناير الماضي لكن الحديث حول مستقبل اللاعب لم ينته في ظل تناثر أنباء حول إمكانية رحيل أفشه من القلعة الحمراء.

خاض أفشة مع الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) 11 مباراة بواقع 6 مباريات في الدور الأول من الدوري و4 مباريات في المرحلة النهائية بمجموعة الهبوط، ومباراة واحدة في كأس عاصمة مصر.

وسجل أفشة مع الاتحاد هدفين أحدهما حاسم في مباراة زد منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة) وله تمريرة حاسمة واحدة.

اليوم السابع