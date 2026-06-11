ذكريات المونديال..هاتريك رونالدو يهز إسبانيا فى ليلة سوتشي الخالدة 2018

في سجل كأس العالم المليء باللحظات الاستثنائية، تبقى ليلة البرتغال وإسبانيا في مونديال 2018 واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة، فلم تكن مجرد مواجهة قوية بين منتخبين من كبار أوروبا، بل تحولت إلى عرض فردي استثنائي من كريستيانو رونالدو، الذي خطف الأضواء بثلاثية تاريخية لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.

كريستيانو رونالدو فى كأس العالم

ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” العد التنازلي نحو كأس العالم 2026 من خلال سلسلة يومية تستعرض أبرز الأرقام والقصص التي صنعت تاريخ البطولة، لتعود الأذهان إلى واحدة من أعظم الليالي التي شهدها المونديال في السنوات الأخيرة.

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قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018، كانت المدن الروسية تعيش أجواء استثنائية احتفالًا بالحدث الأكبر في عالم كرة القدم، فالجداريات العملاقة التي زينت الشوارع والمباني حملت صور أبرز نجوم اللعبة، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش، في مشهد عكس حجم الترقب لما سيقدمه هؤلاء النجوم على الملاعب.

ومع اقتراب مواجهة البرتغال وإسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، كانت الأنظار تتجه نحو رونالدو، الذي دخل البطولة وهو يحمل آمال البرتغاليين في تكرار الإنجاز الأوروبي وتقديم نسخة استثنائية على المسرح العالمي.

البرتغال ضد إسبانيا 2018.. رونالدو يعلن حضوره مبكرًا

على ملعب “فيشت” بمدينة سوتشي، لم ينتظر رونالدو طويلًا لترك بصمته، ففي الدقائق الأولى حصل على ركلة جزاء بعد مجهود فردي مميز، وتقدم لتنفيذها بثقة كبيرة، ليمنح البرتغال هدف التقدم ويؤكد أن الليلة ستكون مختلفة.

لكن المنتخب الإسباني رفض الاستسلام، ونجح دييجو كوستا في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، قبل أن تتحول المواجهة إلى واحدة من أكثر المباريات جنونًا في تلك النسخة من كأس العالم، وسط تبادل مستمر للأهداف والإثارة.

استمرت الإثارة خلال الشوط الثاني، حيث عاد دييغو كوستا ليسجل مجددًا، قبل أن يضيف ناتشو هدفًا رائعًا منح إسبانيا التقدم بنتيجة 3-2، في تلك اللحظات بدا أن المنتخب البرتغالي يقترب من خسارة مؤلمة رغم الأداء الكبير الذي قدمه قائده.

لكن رونالدو لم يكن مستعدًا لمغادرة المشهد بهذه النهاية، وواصل البحث عن لحظة جديدة يكتب بها اسمه في تاريخ البطولة.

كريستيانو رونالدو وركلة صنعت اللحظة التاريخية

في الدقيقة 88، حصلت البرتغال على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء. وقف رونالدو أمام الكرة وسط ترقب عشرات الآلاف في المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم.

انطلق النجم البرتغالي وسدد كرة مذهلة تجاوزت الحائط البشري واستقرت في شباك الحارس دافيد دي خيا، معلنة هدف التعادل الثالث للبرتغال، ومكملة ثلاثية تاريخية أصبحت واحدة من أشهر لحظات كأس العالم في العصر الحديث.

ثلاثية رونالدو تدخل سجل الأرقام القياسية

لم تكن تلك الثلاثية مجرد هاتريك عادي، بل حملت قيمة تاريخية كبيرة، إذ أصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم بعمر 33 عامًا و130 يومًا.

كما عززت المباراة مكانته بين أعظم اللاعبين الذين مروا على البطولة، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للخروج بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

كريستيانو رونالدو .. ليلة لا تُنسى في تاريخ المونديال

تحولت مباراة البرتغال وإسبانيا إلى واحدة من العلامات الفارقة في مونديال روسيا 2018، ليس فقط بسبب غزارة الأهداف أو قوة المنافسة، بل لأنها شهدت واحدة من أكثر العروض الفردية اكتمالًا في تاريخ البطولة.

وبينما يقترب كأس العالم 2026، تبقى ليلة سوتشي شاهدًا على قدرة كريستيانو رونالدو على صناعة الفارق في أكبر المحافل، وتأكيدًا على أن بعض النجوم لا يكتفون بالمشاركة في التاريخ، بل يكتبونه بأقدامهم.

كأس العالم 2026.. النسخة الأكبر في تاريخ البطولة

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، وتشهد إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، مع توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية، في نسخة يتوقع أن تكون الأكثر إثارة واتساعًا في تاريخ المونديال.

اليوم السابع