أنيس بوجلبان يحدد موعد وصوله للقاهرة قبل بدء مهمته مع الأهلي

أبلغ التونسى أنيس بوجلبان الرئيس الجديد لإدارة الإسكاوتنج فى الأهلي، إدارة النادى بأنه سيصل القاهرة أوائل الأسبوع المقبل من أجل بدء مهمته مع الأهلى بشكل رسمى بعدما تم تأجيل الإعلان عن تعيينه فى هذا المنصب خلال الفترة الماضية بسبب انشغاله مع منتخب تونس الأولمبي.

وفضل مسئولو القلعة الحمراء عدم الإعلان عن تعيين بوجلبان فى أى منصب تابع للنادى احتراما للاتحاد التونسي، ومن المقرر أن يُعلن الأخير خلال الساعات المقبلة نهاية رحلة بوجلبان معه على أن يُعلن الأهلى بعدها تعيين النجم التونسى رئيساً لإدارة الإسكاوتنج فى القلعة الحمراء وهو المنصب الذى تعول عليه الإدارة الأهلاوية كثيراً فى إبرام صفقات قوية سواء على صعيد الأجانب والمحليين.

الأهلى يخوض جولة مفاوضات أخيرة مع عبد المنعم بعد كأس العالم

استقر مسئولو النادى الأهلى على خوض جولة أخيرة من المفاوضات مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق ولاعب نيس الفرنسى الحالي، من أجل العودة لتدعيم صفوف المارد الأحمر، عقب نهاية مشاركة منتخب مصر فى بطولة كاس العالم والتى ستقام خلال الشهر الجارى فى دول أمريكا وكندا والمكسيك.

محمد عبد المنعم ضمن قائمة الفراعنة

ويتواجد محمد عبد المنعم رفقة منتخب مصر فى أمريكا استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم، حيث يلعب مع منتخب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، فى المشاركة المونديالية الرابعة للفراعنة بعدما سبق وشاركوا فى نسخ 1934 و1990 و2018 و2026.

ويعد محمد عبد المنعم هو الخيار الأول أمام الأهلى لتدعيم خط دفاعه فى الصيف الجاري، باعتبار أن عبد المنعم أبرز الأسماء القادرة على حل مشاكل الدفاع فى صفوف المارد الأحمر، حيث لا يزال المارد الأحمر يعانى من أزمة واضحة فى الدفاع منذ احتراف كامبوس فى الدورى الفرنسي.

اليوم السابع