من عبد الرحمن فوزى لحكيمى والدوسرى.. نجوم عرب صنعوا تاريخا لا يُنسى بالمونديال

على مدار تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، سطّر العديد من النجوم العرب أسماءهم بأحرف من ذهب، مقدمين لحظات خالدة وإنجازات استثنائية تجاوزت حدود المنافسة الرياضية لتصبح جزءًا من ذاكرة المونديال.

عبد الرحمن فوزى يرسم طريق التألق وصلاح يكمله

وكانت البداية مع عبد الرحمن فوزي نجم منتخب مصر السابق، الذي أصبح أول لاعب عربي وأفريقي يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم خلال نسخة 1934 في إيطاليا، بعدما أحرز هدفين في شباك منتخب المجر، ليمنح الكرة العربية أول بصمة تهديفية على أكبر مسرح كروي في العالم.

وبعد عقود طويلة، أعاد محمد صلاح الإنجاز إلى الواجهة عندما سجل هدفين مع المنتخب المصري في مونديال 2018، بينما ظل هدف مجدي عبد الغني في نسخة 1990 محطة بارزة في سجل المشاركات المصرية بالمونديال.

الجزائر.. من معجزة ماجر إلى نجومية محرز

شهدت نسخة 1982 واحدة من أبرز المفاجآت العربية، عندما قاد رابح ماجر منتخب الجزائر لتحقيق فوز تاريخي على ألمانيا الشرقية بهدف ساهم في كتابة واحدة من أشهر قصص البطولة.

وفي جيل لاحق، برز رياض محرز خلال مشاركته الأولى في مونديال 2014، حيث لفت الأنظار بمهاراته الفنية وقدراته الهجومية، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

السعودية.. أهداف صنعت المجد

ترك المنتخب السعودي بصمة استثنائية في كأس العالم عبر أجيال متعاقبة من النجوم. ويظل هدف سعيد العويران في مرمى بلجيكا خلال مونديال 1994 أحد أجمل أهداف البطولة عبر تاريخها، بعدما انطلق من منتصف الملعب متجاوزًا عدة مدافعين قبل أن يهز الشباك في لقطة خالدة منحته لقب “مارادونا العرب”.

كما رسخ محمد الدعيع مكانته كأحد أعظم حراس المرمى العرب بعد مشاركته في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، وهو إنجاز نادر على المستوى الدولي.

وفي مونديال 2022، خطف سالم الدوسري الأضواء بهدفه التاريخي في مرمى الأرجنتين، ليساهم في تحقيق أحد أكبر مفاجآت البطولة بفوز السعودية على بطل العالم بنتيجة 2-1.

المغرب يكتب التاريخ في قطر

شهد مونديال 2022 أعظم إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ البطولة، عندما بلغ المنتخب المغربي نصف النهائي لأول مرة.

وكان أشرف حكيمي أحد أبرز أبطال هذا الإنجاز بفضل أدائه القيادي ومساهماته الدفاعية والهجومية، إلى جانب ركلة الترجيح الشهيرة التي نفذها أمام إسبانيا بثقة كبيرة.

كما لعب ياسين بونو دورًا محوريًا في المسيرة التاريخية لأسود الأطلس، خاصة بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام إسبانيا، ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

اليوم السابع