أحمد أمين أوفا: منتخب مصر قادر على الوصول لأبعد نقطة فى كأس العالم

أكد أحمد أمين أوفا لاعب البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، صعوبة بطولة كأس العالم، كونها تضم أقوى منتخبات العالم، وقال: قائمة منتخب مصر بقيادة صلاح ومرموش والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قادرون على الوصول لأبعد نقطة ممكنة وتحقيق إنجاز تاريخي.

وأضاف “أوفا” في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: منتخب مصر سيفتقد وجود مصطفى محمد، هو مهاجم قوي ومحطة مهمة وهيدر جيد، لكن في النهاية هذه هي اختيارات المدير الفني وهو المسؤول عنها، كلنا في ظهر منتخب مصر وندعمه بكل قوة وإن شاء الله يفرحونا.

وتابع: أسامة فيصل كان الأقرب لتعويض غياب مصطفى محمد عن كأس العالم، خصوصًا أنه كان متواجدًا في كل المعسكرات الأخيرة للمنتخب وكذلك في كأس أمم أفريقيا 2025.

واستطرد: أحلم بارتداء قميص منتخب مصر بعد كأس العالم، هذا حلم لأي لاعب، إحساس جميل أن ترتدي القميص وتدافع عن علم بلدك.

وأردف: أتمنى التوفيق في الموسم الجديد، ونفسي أبقى هداف الدوري وأقدم موسمًا جيدًا يليق بي وبنادي البنك الأهلي.

أحمد أمين أوفا: جماهير الزمالك تمتلك 70% من أسباب التتويج بالدوري.. وهؤلاء هم الأفضل حاليا

وأكد أحمد أمين أوفا أن جماهير الزمالك هي صاحبة اللقطة الأفضل في الدوري المنتهي، مشددًا على أن الجماهير لم تترك الفريق رغم الأزمات والمشاكل طوال الموسم، قدموا موسمًا استثنائيًا ومختلفًا، ويمتلكون 70% من أسباب فوز الأبيض بالدوري.

وقال “أوفا”: اللقطة الأكثر حزنًا هي جماهير الإسماعيلي بعد هبوط الفريق رسميًا، أتمنى لهم تخطي الأمر سريعًا والقدرة على إعادة الفريق للدوري الممتاز في أقرب وقت.

وأضاف لاعب إنبي السابق: إنبي هو أفضل فريق في الدوري هذا الموسم، بفضل تواجد حمزة الجمل مديرًا فنيًا وإسكواد لاعبين جيد جدًا، وأداء الأهلي كان مفاجأة للجميع، الكثيرون تحدثوا عن تتويج الأهلي بكل البطولات، لكن الأحمر لم يحقق أي لقب واحتل المركز الثالث في الدوري، الأمور صعبة في الجزيرة.

وتابع: انبهرت من أداء البرازيلي بيزيرا مع الزمالك، كان مؤثرا جدا على مدار الموسم وساعد الفريق في التتويج بالدوري والوصول لنهائي الكونفدرالية، أما زيزو فأداؤه كان علامة استفهام كبيرة، الأهلي وضع آمالًا كبيرة على زيزو، لكن ما حدث من تراجع في المستوى طبيعي بفعل الضغوطات، هو لاعب كبير وقادر على العودة لمستواه الموسم القادم.

وأشار أحمد أمين أوفا إلى أن علي ماهر المدير الفني الأفضل حاليًا، وأحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي وهداف الدوري أفضل مهاجم الآن.

أحمد أمين أوفا: حزين على هبوط الإسماعيلي.. والمنافسة مع ثلاثي البنك الأهلي “صعبة”

قال أحمد أمين أوفا إنه حزين على هبوط الإسماعيلي، مؤكدًا أنه ناد كبير وله اسم وتاريخ كبير جدًا في بطولة الدوري، لكن الأزمات والمشاكل أكبر من الجميع، فاركو أيضًا عانى من نفس المشكلة، حرس الحدود قدم موسمًا جيدًا، لكن الأمور لم تنته بأفضل صورة، حاليًا لا بد أن تدعم بشكل قوي ويكون لديك إسكواد أساسي وبديل قوي وتصرف بشكل جيد حتى يمكنك الاستمرار في الدوري، البطولة تزداد صعوبة كل موسم.

وتابع “أوفا”: الجميع حزين على هبوط الإسماعيلي بشكل خاص، المشاكل أكبر من الجميع، لا أحد تمكن من حل الأزمة، وهذا هو حال كرة القدم، أتمنى لهم العودة في أسرع وقت.

وأضاف لاعب إنبي السابق: كنت أتمنى الانضمام للزمالك، الأبيض ناد كبير، لكن مشكلة وقف القيد عطلت الصفقة قبل سنتين أثناء تواجدي في إنبي، شرف كبير لي ارتداء القميص الأبيض.

وتابع: عندما انضممت للبنك الأهلي شاركت والأمور كانت جيدة، لكن بعد رحيل طارق مصطفى وقدوم أيمن الرمادي الأمور تغيرت، احترم وجهة نظر المدرب أيا كانت، هذا حقه في اختيار طريقة اللعب والتكتيك المناسب واللاعبين في التشكيل، أقوم بكل ما هو مطلوب مني وانتظر فرصة المشاركة بكل قوة.

واستطرد: المنافسة في الفريق قوية جدًا مع الثلاثي أحمد ياسر ريان وأسامة فيصل وياو أنور، الثلاثي كان يلعب الموسم الماضي ومكسرين الدنيا، بالتالي أي لاعب جديد سيواجه صعوبة في اللعب، الموسم الحالي أيضًا الثلاثي قدم موسمًا مميزًا وأحمد ياسر ريان حصد لقب هداف الدوري، وأسامة فيصل كان ينافس بكل قوة، بالتالي ما زلت أنتظر الفرصة بكل قوة عشان ألعب وأكسر الدنيا.

أحمد أمين أوفا: استمرار أيمن الرمادي “استقرار”.. وإدارة البنك الأهلي “الأفضل”

وشدد أحمد أمين أوفا على أن الموسم المنتهي لم يكن على مستوى التوقعات المأمولة من الإدارة ومنهم كلاعبين، مؤكدًا الموسم قبل الماضي البنك الأهلي كان ضمن التسعة الكبار وخسر نهائي كأس العاصمة، الموسم الماضي الإدارة وضعت التواجد ضمن السبعة الكبار أحد أهم أهداف الموسم بعدما دعمت بلاعبين جيدين، لكن ربما يكون تأخر الانسجام بين الصفقات الجديدة والقدامي هو أحد أسباب إنهاء الموسم بشكل مخالف للتوقعات.

وقال “أوفا”: لعبت في أندية كثيرة وتعاملت مع عدد من الإدارات، لكنني لم أجد في رقي واحترام إدارة البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار، حتى ونحن في موقف سيئ لم تتأخر عنا الإدارة في شيء، في حديثه معنا قال “نصار”: هو موسم وعدى، والقادم يجب أن يكون أفضل ونحقق كل الأهداف المطلوبة.

وأضاف لاعب إنبي السابق: طارق مصطفى وبعده أيمن الرمادي مدربان كبيران، قدما مجهودًا كبيرًا لكننا واجهنا سوء حظ عجيب، 6 نقاط فقط أطاحت بنا من مجموعة البطل لمجموعة الهبوط، إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا والموسم القادم نكون ضمن الكبار وننافس على المربع الذهبي.

واختتم أحمد أمين أوفا تصريحاته: وجود أيمن الرمادي معنا في الموسم القادم معناه مزيد من الاستقرار، وهذا شيء جيد في كرة القدم، التغييرات الكثيرة تفسد كرة القدم، الرمادي مدرب كبير والإسكواد يضم لاعبين كبار ودوليين، لكن الأمولار لا تسير دومًا كما تريد، موسم انتهى بكل تفاصيله، وموسم قادم نتمنى أن يكون أفضل نحقق فيه ما نتمناه.

اليوم السابع