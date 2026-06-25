أحمد فهمى يعود للكوميديا فى رمضان 2027 بعد ابتعاده عنها فى سره الباتع

يستعد النجم أحمد فهمى للعودة إلى أجواء الكوميديا خلال موسم دراما رمضان 2027، بعدما تعاقد رسميًا على بطولة مسلسل كوميدي جديد من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، في تعاون يجمعه بالمؤلف شريف الليثي والمخرج معتز التوني، وذلك ابتعد عن الكوميديا في آخر أعماله بدراما رمضان، مسلسل سره الباتع.

سره الباتع آخر أعمال أحمد فهمي فى رمضان

مسلسل سره الباتع قدم أحمد فهمى خلاله تجربة درامية مختلفة بعيدة عن اللون الكوميدي، حيث شارك في العمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب له السيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز وآخرين.

وسجل أحمد فهمى حضوره فى رمضان الماضى، عبر الاذاعة من خلال مسلسل المتر براءة الذي جمعه بالفنانة جيهان الشماشرجى، ودارت أحداثه حول شخص له ماضي إجرامي ويعمل محامي في الدفاع عن مجرمين، قبل أن يجد نفسه متورطًا في صراعات مع مجرمين على صلة بماضيه، ويعرفون تفاصيل خطيرة تهدد مستقبله، فيما ظهرت جيهان الشماشرجي في دور طليقته وأم ابنته الوحيدة.

أحمد فهمي وأسماء جلال في فيلم الفيل ع الدرفيل

وعلى جانب آخر، يواصل أحمد فهمي حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم الفيل ع الدرفيل، والذي يجمعه بالفنانة أسماء جلال، حيث يجسد الثنائي دور زوجين ضمن أحداث الفيلم، ويضم العمل مجموعة من الوجوه الشابة، بينما يظهر الفنان بيومي فؤاد كضيف شرف خلال الأحداث، والعمل تأليف شريف الليثي، وإخراج كريم سعد، وإنتاج شركة سينرجي بلس.

كما يشارك أحمد فهمي كضيف شرف في فيلم مطلوب عائلياً، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر، ويضم عددًا من ضيوف الشرف، أبرزهم باسم سمرة ونسرين أمين، ويحمل الفيلم توقيع المخرج معتز التوني، ومن تأليف شريف الليثي، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي، حيث من المنتظر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع