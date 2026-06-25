كُرمت الفنانة ياسمين عبد العزيز والمطرب أحمد سعد، خلال احتفالية في مدينة Beverly Hills بولاية California اليوم الخميس، تقديرًا لمجمل أعمالهما الفنية ومسيرتهما الحافلة بالنجاحات الفنية الأخيرة

تكريم ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد فى كاليفورنيا

والتقطت ياسمين برفقة أحمد سعد عدد من الصور التذكارية على هامش حفل التكريم، الذى يأتي بعد نجاحات حققتها ياسمين خاصة في الدراما المصرية، فضلا عن النجاح الفني الذى حققه احمد سعد في اغانية السنجل الأخيرة التي لاقت قبولاً كبيرا من الجمهور.

وتنتظر ياسمين عبد العزيز عرض فيلمها المرتقب “خلي بالك على نفسك”، أمام النجم احمد السقا، الذى يدور في إطار من الاثارة والاكشن

وشاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها مقطع فيديو جديدا على حسابها الرسمي على إنستجرام، وثقت من خلاله تجربة مميزة أثناء استقلالها سيارة ذاتية القيادة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت ياسمين عبد العزيز داخل السيارة التي كانت تتحرك دون وجود سائق، معبرة عن اندهاشها من التكنولوجيا المتطورة التي تعتمد عليها هذه المركبات الحديثة، وكتبت: “تكنولوجيا”، في إشارة إلى إعجابها بالتطور التقني الذي شاهدته خلال التجربة.

كما أظهر الفيديو ملامح الدهشة والخوف على وجه ياسمين عبد العزيز أثناء الرحلة، خاصة مع تحرك السيارة بشكل تلقائي دون تدخل بشري، وهو ما أثار تفاعل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم السابع