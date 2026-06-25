أحمد حلمى يضع اللمسات الأخيرة على أضعف خلقه قبل تحديد موعد عرضه

انتهى صناع فيلم أضعف خلقه بطولة النجم أحمد حلمى وتشاركه البطولة النجمة هند صبرى، من مراحل مونتاج ومكساج الفيلم الأيام الماضية، حيث استغرقت عمليات المونتاج ما يقرب من شهر حتى انتهت، وسلم مخرج العمل النسخة النهائية للشركة المنتجة استعدادًا لطرحه في دور العرض الفترة المقبلة، وطرحت الشركة المنتجة موعد مبدئى للفيلم خلال اواخر اغسطس، ولم يحسم الامر حتى الأن

ويُعد أضعف خلقه من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الفترة القادمة، حيث يجمع أحمد حلمي بالفنانة هند صبري للمرة الأولى على شاشة السينما، ويقدمه المخرج عمر هلال في تجربة تمزج بين الدراما والتشويق والكوميديا السوداء، وسط توقعات بأن يشكل الفيلم عودة قوية لحلمي إلى السينما بعد سنوات من الغياب عن البطولة المطلقة.

قصة أضعف خلقه

تدور أحداث فيلم أضعف خلقه داخل حديقة الحيوان بالجيزة عام 2007، ويجسد حلمى خلال العمل دور عالم حيوانات نزيه، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن، وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة.

وفى منزله يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة، ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث إنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية، عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء “تبني” بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب، والعمل من إخراج عمر المهندس.

آخر أعمال أحمد حلمي في السينما

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي في السينما فيلم واحد تاني الذي عرض 2022، وشاركه البطولة: روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

اليوم السابع