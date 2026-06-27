تامر عاشور يلتقى جمهوره فى المنصورة بحفل غنائى اليوم

ومن المنتظر أن يقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أحدث أعماله التي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت منصات الاستماع خلال الفترة الماضية، في أمسية تجمع بين الأغاني الرومانسية والطربية التي تميز بها.

ويشهد الحفل استعدادات مكثفة من الجهة المنظمة لاستقبال الجمهور، خاصة مع الإقبال على حجز التذاكر، حيث يعد تامر عاشور من أكثر المطربين الذين تحظى حفلاتهم بحضور جماهيري كبير، نظرًا لما يتمتع به من قاعدة جماهيرية واسعة.

ويواصل تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع نجاح أحدث أعماله الغنائية، إلى جانب استمراره في إحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، في إطار جدول فني حافل خلال موسم الصيف.

وكان قد دعم النجم تامر عاشور المنتخب المصري، وذلك من خلال غنائه أغنية أنا بحبك يا بلادي، وهى أغنية جديدة مهداة من شركة العاصمة الجديدة بالتعاون مع المتحدة للرياضة واتحاد الكرة المصري لدعم ومساندة منتخبنا الوطني.

اليوم السابع