حنان مطاوع : فخورة بالإنجاز التاريخى للمنتخب.. وكلنا ورا مصر

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة وفخرها الشديد بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري لكرة القدم، بتأهله إلى دور الـ 32 في بطولة كأس العالم، وذلك بعد تعادله مع منتخب إيران (1-1).

تصريح حنان مطاوع

وقالت حنان مطاوع لـ “اليوم السابع”: “فرحانة وفخورة ووراكم يا رجالة”، داعية الله أن يديم الفرحة على مصر وعلى الوطن العربي أجمع بهذا الإنجاز المشرف.

وأكدت مطاوع في تصريحها على الدعم اللامحدود للمنتخب الوطني، مشيرة إلى أن الشعب المصري يقف دائماً خلف “الفراعنة” في كافة المحافل، حيث قالت: “إحنا كلنا ورا منتخبنا الكروي وورا مصر في أي حاجة”.

مصر تتأهل لدور الـ 32

يذكر أن منتخب مصر بقيادة كابتن حسام حسن حقق نجاحا كبيرا خلال دور المجموعات من بطولة كأس العام المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق 5 نقاط من خلال التعادل مع كل من بلجيكا وإيران والفوز بـ 3 أهداف أمام نيوزلندا، ليضمن بعدها التأهل لدور الـ 32 مستفيدًا من نتائجه الإيجابية، وذلك لأول مرة في تاريخه الكروي التي يعبر بها إلى الجولة الثانية في تلك البطولة.

ومن المقرر أن يقابل منتخب مصر يوم الجمعة المقبلة منتخب أستراليا خلال منافسات دور الـ 32، في تمام الساعة 9 مساء.

اليوم السابع