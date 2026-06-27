قصة تعاون مأمون الشناوى مع أكبر المطربين بالعالم العربى فى ذكراه

يتزامن، اليوم السبت مع ذكرى أحد أهم الشعراء فى تاريخ الموسيقى العربية وهو الشاعر الكبير مأمون الشناوى الذى يعد من أهم الشعراء الذين تعاونوا مع كبار النجوم والنجمات من المطربين الكبار لما تميز به من موهبة انعكست في أغانيه.

مأمون الشناوي مع كبار النجوم

اشتهر الشاعر الراحل مأمون الشناوي بتعامله مع أغلب نجوم الطرب مثل كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وفى السطور التالية نسلط الضوء على أبرز أغانى الشاعر الراحل مأمون الشناوي.

البداية من عبد الحليم حافظ حيث تعاون معه خلال أكثر من أغنية بداية من “أنا لك على طول” التى لحنها محمد عبد الوهاب، وأغنية “صدفة”، و”نعم يا حبيبي نعم”، “بعد إية”، من ألحان كمال الطويل، و”لو كنت يوم أنساك” من ألحان محمد الموجى، وأغنية “خسارة خسارة” من ألحان بليغ حمدى، و”حلو وكداب” ألحان محمود الشريف.

أما عن أم كلثوم فقد تعاون مأمون الشناوى معها من خلال أربع أغنيات هم “أنساك يا سلام”، “كل ليلة وكل يوم”، “بعيد عنك”، من ألحان بليغ حمدى، بالإضافة إلى ايقونتها الخالدة أغنية “ودارت الأيام” من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

لم يقف الأمر عند ذلك وإنما تعاون مع فايزة أحمد فى أغنية “تهجرني بحكاية”، و”بصراحة”، التي لحنها محمد عبد الوهاب، بعد ذلك يأتي فريد الأطرش الذى ألف له الشاعر الكبير مأمون الشناوي أغانى مثل : “حبيب العمر”، “بنادي عليك”، “أول همسة”، “الربيع”، “حكاية غرامي”، ” خليها على الله”، “سافر مع السلامة”، “نجوم الليل”، “جميل جمال”، “يا قلبي يا مجروح”.

اليوم السابع