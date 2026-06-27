سارة بركة تكشف كواليس شخصية حياة بمسلسل على كلاى فى واحد من الناس.. الإثنين

تحل الفنانة السورية سارة بركة ضيفة فى برنامج “واحد من الناس” تقديم الإعلامي عمرو الليثي، في تمام الساعة التاسعة الونصف مساء يوم الإثنين المقبل.

وتكشف الفنانة سارة بركة خلال الحلقة أسرار وكواليس آخر أعمالها الفنية مسلسل علي كلاي وأهم المشاهد وأصعبها بالنسبة لها، وإشادتها بالنجم احمد العوضي ودعمه لها ولكافة طاقم العمل، وسبب خوفها فى بداية الأمر من العوضي.

كما تتناول الحلقة الكشف عن بدايتها الفنية والتحديات التي واجهتها في بدايتها خاصة انها تنتمي لعائلة من خارج الوسط الفني، وكيف التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وسط معارضة من أهل والدها، كما تكشف كواليس حلق شعرها زيرو بمسلسل وقف التنفيذ مع الممثل غسان مسعود، وإجادتها للهجة المصرية.

كما تتحدث عن بدايتها بمصر ومن له الفضل فى ذلك من خلال أول أعمالها مملكة الحرير وأول تجربة سينمائية لها “حين يكتب الحب”، كما تكشف عن مشاريعها الفنية في المستقبل، كما تتحدث عن حياتها الخاصة وطفولتها الصعبة والحرب في ريف دمشق.

قصة مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

أبطال مسلسل علي كلاي

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، سارة بركة، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

اليوم السابع