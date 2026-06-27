تامر حسنى يختتم حفلات مهرجان موازين بدورته الـ21 الليلة

يختتم النجم تامر حسنى أخر حفلات مهرجان مهرجان موازين في دورته الـ21، اليوم السبت على خشبة منصة النهضة، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

تامر حسني يتألق فى ليالي مصر

وكان النجم تامر حسني، تألق مؤخراً في حفله الغنائي الضخم الذي أحياه ضمن حفلات ليالى مصر، وشهد الحفل تقديم تامر حسني ليلة غنائية موسيقية استثنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

تامر حسني يثير حماس الجمهور فى احتفالية Egyptian Fan Zone

كما تألق تامر حسني فى إحتفالية كأس العالم FIFA 2026 في منطقة “Egyptian Fan Zone” بالنهر الأخضر، بالعاصمة الجديدة، حيث قدم عدد من أغانيه كما غني أغنية حلوة يا بلدى لداليدا، ورفع علم مصر، واحتفل بمشاركة المنتخب فى كاس العالم 2026.

أخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أخر أغنيات تامر حسني هي أغنية «من قلبي» من إنتاج ميديا هب ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم وإخراج مروان حامد.

اليوم السابع