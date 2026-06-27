أيامنا الحلوة ..محمد إمام يعلق على صوره مع يارا السكرى من كواليس صقر وكناريا

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها بصور لها من كواليس فيلمها الجديد صقر وكناريا، وهي الصور التي ما أن نشرتها حتي علق عليها محمد إمام موجهاً رسالة لها بقوله : أيامنا الحلوة.

وذلك تعبيراً عن الحالة المميزة التي سادت داخل لوكيشن التصوير خلال الفترة الذى قضوها معاً

أحداث فيلم صقر وكناريا

تدور أحداث فيلم صقر وكناريا حول “صقر” الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثاً عن حياة أكثر استقراراً، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على “بلال”، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكاملـ فبعد رحلة البحث عن أصدقائه، يكتشف أن لكل واحد منهم حياته المختلفة.

أبطال فيلم صقر وكناريا

فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، ويارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

اليوم السابع