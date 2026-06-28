منوعات

آخر أعمال أحمد حلمى قبل طرح فيلم أضعف خلقه

2026/06/28
202012030256565656

يستعد الفنان أحمد حلمي من أجل العودة إلى السينما من بوابة فيلم أضعف خلقه الذى يراهن عليه إلى حد كبير من أجل تحقيق نجاح يوازي نجوميته فى عالم السينما الذى سطر فيها اسمه بأحرف من ذهب كواحد من نجومها خلال مجموعة من الأفلام المميزة مثل مطب صناعي وكده رضا وقبلهما ظرف طارق لغيرهم من الأعمال العديدة.
آخر أعمال أحمد حلمي..
عودة أحمد حلمي تأتي بعد غياب دام 4 سنوات كاملة منذ آخر أفلامه الذى طرحه عام 2022 أى قبل 4 سنوات وهو فيلم واحد تاني، فى حين ظهر العام الماضى كضيف شرف فقط على فيلم الست مع الفنانة مني زكي.
هذا ويعول كثيراً الفنان أحمد حلمي على فيلم أضعف خلقه من أجل العودة لنجاحاته السابقة إذ استلزم منه مجهوداً كبيراً وتحضيرات مكثفة قبل تحديد هذا العام من أجل طرحه فيه للعودة إلى السينما من جديد.
تدور أحداث فيلم أضعف خلقه داخل حديقة الحيوان بالجيزة عام 2007، ويجسد حلمى خلال العمل دور عالم حيوانات نزيه، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن، وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة.
وفى منزله يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة، ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث إنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية، عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء “تبني” بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب، والعمل من إخراج عمر المهندس.

اليوم السابع

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/06/28