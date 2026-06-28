آخر أعمال أحمد حلمى قبل طرح فيلم أضعف خلقه

يستعد الفنان أحمد حلمي من أجل العودة إلى السينما من بوابة فيلم أضعف خلقه الذى يراهن عليه إلى حد كبير من أجل تحقيق نجاح يوازي نجوميته فى عالم السينما الذى سطر فيها اسمه بأحرف من ذهب كواحد من نجومها خلال مجموعة من الأفلام المميزة مثل مطب صناعي وكده رضا وقبلهما ظرف طارق لغيرهم من الأعمال العديدة.

آخر أعمال أحمد حلمي..

عودة أحمد حلمي تأتي بعد غياب دام 4 سنوات كاملة منذ آخر أفلامه الذى طرحه عام 2022 أى قبل 4 سنوات وهو فيلم واحد تاني، فى حين ظهر العام الماضى كضيف شرف فقط على فيلم الست مع الفنانة مني زكي.

هذا ويعول كثيراً الفنان أحمد حلمي على فيلم أضعف خلقه من أجل العودة لنجاحاته السابقة إذ استلزم منه مجهوداً كبيراً وتحضيرات مكثفة قبل تحديد هذا العام من أجل طرحه فيه للعودة إلى السينما من جديد.

تدور أحداث فيلم أضعف خلقه داخل حديقة الحيوان بالجيزة عام 2007، ويجسد حلمى خلال العمل دور عالم حيوانات نزيه، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن، وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة.

وفى منزله يواجه ضغوطاً متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة، ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث إنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية، عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء “تبني” بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب، والعمل من إخراج عمر المهندس.

اليوم السابع