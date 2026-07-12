حكومة السودان تنعي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيان تعزية اليوم نعت فيه المغفورله بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، كرّس خلالها جهوده لخدمة دولة قطر وشعبها وتعزيز مسيرة نهضتها وتقدمها، وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، ودعم قيم العدل والسلام والتعاون فى الساحة الدولية.

وفيما يلي تنشر نص البيان

جمهورية السودان

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان تعزية

تنعى حكومة جمهورية السودان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، كرّس خلالها جهوده لخدمة دولة قطر وشعبها، وتعزيز مسيرة نهضتها وتقدمها، وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، ودعم قيم العدل والسلام والتعاون في الساحة الدولية.

وإذ تستذكر حكومة السودان بإجلال وإكبار المواقف الأخوية والإنسانية النبيلة للفقيد، وإسهاماته المقدرة في دعم أواصر العلاقات الأخوية بين السودان ودولة قطر، فإنها تتقدم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، بخالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل.

إن رحيل الأمير الوالد يمثل خسارة كبيرة لدولة قطر والأمتين العربية والإسلامية وللأسرة الدولية بأكملها، لما عُرف عنه من حكمة وبعد نظر، وإسهامات بارزة في تعزيز الحوار، ودعم جهود التنمية والاستقرار، ومد جسور التعاون بين الشعوب.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

صدر في يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026

سونا