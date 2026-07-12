بنك السودان المركزي يتخذ إجراءات رقابية بحق عدد من المصارف لمخالفات تتعلق بالنقد الأجنبي

اتخذ بنك السودان المركزي عدداً من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق بعض المصارف، وذلك استناداً إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة التي رصدت مخالفات لأحكام اللوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي وذلك في إطار مسؤولياته القانونية الرامية إلى المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على استقرار سعر الصرف، وتعزيز كفاءة التعاملات المصرفية

ووفقا لبيان لبنك السودان المركزي اليوم شملت الإجراءات إيقاف مصرفيين عن مزاولة الإجراءات المصرفية المتعلقة بعمليات الصادر والاستيراد، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد من العاملين، تضمنت إنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التحقيق، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للعمل المصرفي بالبلاد

وأكد البنك أن هذه الإجراءات تأتي فى إطار إنفاذ السياسات الرامية إلى إحكام الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار سوق الصرف أو الإخلال بكفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وترسيخ الانضباط فى سوق النقد الأجنبي، ودعم سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وحماية الاقتصاد الوطني.

وجدد البنك المركزى التزامه بمواصلة أداء دوره الرقابي والإشرافي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مؤسسة خاضعة لإشرافه يثبت عدم التزامها بالقوانين أو اللوائح أو المنشورات المنظمة بما يعزّز الالتزام ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي.

سونا