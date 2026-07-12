وكيل الثروة الحيوانية يبحث مع وفد الرباطاب إنفاذ مشروعات إنتاجية بمحلية أبو حمد

بحث وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، د. عمار الشيخ إدريس، اليوم بمباني الوزارة بالخرطوم، مع وفد عموم الرباطاب برئاسة ناظر عموم الرباطاب، خليفة الشيخ الصائم، عدداً من المشروعات التنموية والإنتاجية بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل .

وتناول الاجتماع محاور متعددة شملت مشروعات تربية الدواجن، وإنتاج الألبان، والتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، بجانب مشروعات صيد وتربية الأسماك، وذلك في إطار دعم الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي بالمحلية.

وأطلع د.عمار الوفد على خطة الوزارة لإنشاء مدينة الإنتاج الحيواني المتكاملة، مؤكداً على أن المشروعات التي تمت مناقشتها تندرج ضمن مكونات المدينة وتستهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإنتاج الحيواني بالمنطقة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية التنسيق المحكم بين المركز وحكومة الولاية والمحلية لإنفاذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً التزام الوزارة بتذليل كافة الصعاب وتسخير الإمكانيات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لإنجاحها.

من جانبه، أعرب وفد عموم الرباطاب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة الاتحادية لولاية نهر النيل، وخاصة محلية أبو حمد، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنمية القطاع الحيواني بالمنطقة.

وأعرب الناظر خليفة الشيخ الصائم عن أمله في أن ترى هذه المشروعات النور قريباً، لما لها من أثر مباشر في تحسين معاش الناس ودفع عجلة التنمية والإنتاج بالمنطقة.

سونا