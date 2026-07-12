وزير الحكم الاتحادي يلتقي مدير هيئة المساحة

​التقى وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بمكتبة اليوم، بوفد هيئة المساحة القومية برئاسة المدير العام للهيئة، الفريق مهندس محمد بانقا أحمد.

وبحث اللقاء الأدوار المحورية للهيئة على المستويين الاتحادي والولائي في مجالات التنمية والإعمار، إلى جانب مناقشة قانون تنظيم العمل المساحي وتحديد أدوار الأطراف المعنية.

​وتناول الاجتماع الترتيبات الجارية لإقامة مؤتمر المساحة القومي ، والترتيب لزيارات ميدانية مرتقبة إلى الولايات تهدف إلى ضبط وتحديد طبيعة العلاقة الفنية والإدارية بين المساحة الاتحادية ونظيراتها في الولايات، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في مشروع “خريطة الأساس الرقمية القومية”، ومشروع حصر وبيانات القرى والخدمات، وقضايا الحدود.

​من جانبه، أوضح المدير العام لهيئة المساحة القومية، الفريق محمد بانقا أحمد، أن الهيئة تمثل جسماً اتحادياً وقومياً يرتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات في قضايا الأراضي والمشروعات التنموية والتخطيطية، لاسيما في قطاعات الزراعة والغابات.

​وكشف الفريق بانقا عن جهود مكثفة تُبذل حالياً لإجازة قانون ولائحة تنظيم العمل المساحي الاتحادي والولائي، داعياً إلى تقنين عمل المساحين بالولايات تحت إشراف الهيئة لضمان الاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات المساحية.

كما شدد على أهمية إحكام التنسيق بين الهيئة والولايات والبرامج الاستثمارية الخاصة بالزراعة والغابات والمعادن.

​وفي سياق متصل، أعلن مدير عام الهيئة أن المساحة بصدد إصدار “خريطة الأساس الرقمية القومية”، والتي وصفها بأنها “مفكرة متطورة” شاملة، تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالولايات والمحليات، وتوضح معالم المدن، الطرق، والمشاريع التنموية.

​وحول ملف الحدود، أكد الفريق بانقا أن هنالك أوراقاً فنية متكاملة تُعد بواسطة خبراء ومتخصصين لمعالجة قضايا الحدود الدولية بين السودان ودول الجوار (مصر، جنوب السودان، وغيرها)، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تعيين المهندسين المساحين بالولايات بالتنسيق المباشر مع الهيئة لضمان الكفاءة الفنية.

​ وأشاد وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كرتكيلا صالح، بالجهود الوطنية الكبيرة التي تطلع بها هيئة المساحة القومية باعتبارها جسماً فنياً استراتيجياً يتقاطع مع كافة مجالات العمل في الولايات.

ووجّه الوزير بضرورة تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لتبادل الرؤى وتذليل العقبات المتعلقة بقضايا المساحة.

​وأكد كرتكيلا على الأهمية البالغة للزيارات الولائية المقترحة لدورها في تقريب وجهات النظر والخروج برؤية موحدة تدعم وتطور العمل المساحي في المركز، الولايات، والمحليات.

وفي ختام اللقاء، أعلن السيد الوزير عن عزم الوزارة تنظيم “مؤتمر الحكم والادارة” في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هيئة المساحة القومية ستكون عضواً أصيلاً ورئيسياً في هذا المؤتمر.

سونا